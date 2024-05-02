薛承泰／撥亂而未反正的二度年改

二○一六年蔡政府成立年改會，聲稱一年內完成年改。當時筆者即預言，財務危機最大且最急迫者是勞保，民進黨是不會改的。八年過了，蔡總統即將結束任期，無視於勞保基金精算報告所揭示，截至二○二三年潛藏負債已飆破十三兆元，財務黑洞逐年擴大，果真把勞保危機留給了下一任。

筆者當年會如此說，除了知道民進黨一向以選票為重，卻擅長以公平正義作為包裝，讓人們誤以為公教是超得利益者。此外，在二○○七與二○○八年期間推動勞保年金化，為了討好勞工，將給付率從一點一％上調一點三％而後一點五五％，形成財務危機的根源，當時的幾位主責官員與立委，和當前自稱「改革者」是同一框，怎可能真改革？

由於數量高達一千多萬的勞工得罪不起，年改會為了交出成績，拿人口數只有勞工十六分之一的公教來開刀，阻力最小。另一方面，政府儘管不是勞工的雇主，每年拿數百億甚至千億的納稅錢當作勞保續命丹；卻不願意履行對公教的「完全支付責任」，遑論年改當時公教保險基金水位仍高且尚未下降！

公教年金改革主要手段，採逐年降低所得替代率，但這只能將基金破底時間延後約十年，也因此，在新法中增加斷尾條款，新進公教人員改採新制（個人帳戶），政府責任大幅退卻。此外，新法因溯及既往，違反了誠信原則；未考慮繳保費的多寡而逕以勞工所得替代率為對照，也違反了公平原則。

這個新法就是二○一七年六月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》。此次國民黨提出所謂的「二度年改」，主張停砍退休俸，只能說是「撥亂」但尚未能「反正」，因為財務問題仍懸而未決！

由於確定給付制（例如勞保與公教退撫）的年金，都會面臨「長壽效應」的衝擊！也就是人們退休之後，活多久就領多久，加上少子化導致繳保費人口快速下滑，財務必然走向入不敷出。然而活得久不是任何人的錯，下一代還會活得更久，未來當然會領得更久；簡言之，真正的改革必須能因應人口變遷與長壽的趨勢，談何容易？

另外一個因素導致大筆基金無法生財，和基金的操作有關。君不見，在各行業當中，拿年終獎金最多者，往往是金融保險業。政府擁有最大筆的保險資金，操作績效卻不如民間業者，何以如此？還記得，許多保險公司在二○二○年誤判新冠疫情而大肆推廣防疫保險，沒想到，隔年疫情大爆發而造成嚴重虧損，請問保險公司能不按契約理賠嗎？

當然，民進黨的新法並非一無是處，果斷停止十八％優惠存款，雖然粗暴卻真的幫政府節省了一些錢。政府聲稱這六年來因年改而節省了二千六百多億，其實大部分來自十八％的停止；相對地，調降所得替代率所節省的並不多，若比較延後退休與近年來所增聘的公務員，政府支付他們的薪資要遠高於此！

至於國民黨提出十一項修法，其中「當ＣＰＩ成長率達三％調整月退」與「每兩年檢討退撫基金」等主張並無不當，純是因應當下社會情勢所做的微調。若說停止減少所得替代，退撫基金會提前五年崩盤，那麼這就可以服膺民進黨未執政時所強調政府應履行「完全責任」，不是嗎？除非作為雇主的政府不將公教視為心頭肉？（作者為台大退休教授）