方祖涵／有了大巨蛋，然後呢？

在台北這幾天，有幸在大巨蛋看了一場龍象大戰。

那天是開幕第二天，雖然不是首場比賽，仍然吸引超過兩萬名觀眾入場。比賽開始前，台北適時下起傾盆暴雨，球賽卻因為有巨蛋庇蔭準點開打，如果是有些年紀的球迷，在期待三十多年的球場看到這幅景象，很難不被感動。

當天主場球隊是去年總冠軍味全龍，而在一九九一年，球迷對行政院長郝柏村吶喊要巨蛋時，味全龍也在球場上，正在跟統一獅爭奪球季王座。那天是總冠軍第七戰，先發投手賈西退場之後，突然天降大雨，球賽中斷將近一小時。雨後走上投手丘的，是七天內已經投三十二局的王牌黃平洋，可惜金臂終於燃燒殆盡，氣力放盡成為敗戰投手。

多少物換星移、人事更迭，爭議不斷的巨蛋始得孵化，不知道有多少球迷已無緣目睹。或許正因如此，那天在球場裡，最讓人動容的畫面是看到許多老夫老妻攜手坐在觀眾席。能夠在大巨蛋看球，除了要感謝諸多為工程付出的人們，也還要感謝上天恩賜足夠時間。

除了台北龍象大戰以外，這回還去澄清湖看了台鋼雄鷹主場首戰，至少在有限樣本裡，以往較常見的低級失誤少很多，比賽節奏也稍微變快了。球場內外野各有特色加油文化，像是在大巨蛋裡坐味全龍應援席的所有觀眾，在進攻時都站立加油，是個新奇體驗。此外，或許因為台灣重大安全事故鮮少，就連大巨蛋也無須安檢，不少觀眾會自帶食物飲料入場，如同去野餐一般，亦是個好壞參半的獨特確幸。

台灣職棒有嶄新的球場、積極奮戰的球員，還有熱情的球迷，當下最需要進步的，應該是各種支援服務了。觀眾想要買票進場看場球賽，仍需經過多重考驗。行文此刻，職棒聯盟網站購票連結竟都出現「四○四」錯誤訊息，需直接到球隊網頁才能繼續。瀏覽球隊網頁又有其他挑戰，像賽程竟用色差相近的顏色區分、購票連結不易尋找，票務網站出現錯誤月份等等。

問題不僅在電腦軟體，像大巨蛋的大螢幕欠缺球員動態資訊，與美國職棒大聯盟球場連進階數據都清晰可見有極大差距；澄清湖開幕戰有些入口竟無法掃描手機票券，觀眾需長途跋涉至其他閘門再用人工蓋章彌補，這些對一般球迷來說都造成困擾，更遑論有語言隔閡的外國球迷了，而且現在英文網頁連基本排版都不一致。上述事項有些或許已獲得解決，不過仍只是冰山一角，各種困難加在一起，想要輕鬆看場比賽，並非是件容易事。

整體來說，從聯盟到球隊都需要重新檢視使用者介面（ＵＩ）設計，網頁要力求清晰簡單，球場動線要以便利為重，票務及服務人員亦需全力帶給觀眾歡樂氣氛，切記球迷是職業運動最重要的資產。三十多年來，中華職棒已多次給人們失望離開的理由，卻仍有不少球迷不離不棄，大巨蛋是讓更多觀眾重回球場的契機；這一切，希望所有人都能慎重珍惜。（作者為運動文學作家）