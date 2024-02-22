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林中斌／川普政策 醞釀成型

聯合報／ 林中斌
美國前總統川普。（路透）
美國前總統川普。（路透）

林中斌
林中斌
川普是災難！不只美國民主黨視他為夢魘，許多共和黨財團大老（如Charles Koch、Stanley Druckenmiller、Kenneth Griffin等）也設法另推前南卡州州長海莉（Nikki Haley）為總統候選人。

但一月兩次共和黨初選（Iowa & New Hampshire），川普得票由五十一％躍升至五十四點三％。紐約時報二月一日說，這些金主只好接受當頭大勢。十一月大選共和黨由川普出馬，應成定局。

川普若回任總統政策為何？

美國橫跨兩黨的前國防部長蓋茲（Robert Gates），見解超然銳利，在二月八日《外交事務》播客中說：「不可預測」是川普政策的特性。即使如此，川普若再進白宮，不同於他首任缺乏準備，其政策已在積極規畫中，名為「二○二五計畫」（Project 2025）。他決策不可預測性雖無法全免，但執政大方針已浮現。

美國保守智庫傳統基金會（Heritage Foundation）自二○二二年開始負責協調八十個保守組織著手勾勒川普未來施政藍圖。一般外傳的報導偏重其對政府組織幾乎是翻天覆地的衝擊—如廢除聯邦調查局、教育部、國土安全部，而忽略其對國防花費的批評與克制。目前拜登外交下烽火四起的局面將漸式微。蓋茲所說的「美國過度軍事化的外交」將開始轉變。

根據《國防新聞》二○二三年十二月報導，上次川普四年任內，國防經費連續增加兩年半，之後遞減。

川普二○一八年的國防經費是六千六百七十一億美元，二○一九年七千兩百六十八億美元，二○二○年七千六百一十八億美元，二○二一年七千五百三十五億美元。

川普任內的代理國防部長米勒（Christopher Miller）在「二○二五計畫」中寫道：「（美國）國防部是個問題嚴重的組織（deeply troubled institute）…政策瘋狂擺盪，執行計畫上紀律非常鬆散」。

米勒在去年二月出版的回憶錄中建議：美國應該裁減四十至五十％國防經費來「終止美國的冒險主義（筆者：應指各處開闢新戰場）並鑄造新的軍事工具以面對下一世紀的挑戰（筆者：應指人工智能、外太空、軟殺癱瘓戰等）」。

美國眾議院是審查政府經費的重鎮。川普在眾議院中的支持者哥羅門（Glenn Grothman）眾議員在去年七月強調國防部被會計稽查時遭遇的麻煩。這觀點和民主黨自由派的眾議員相同。意味若川普當選，克制國防經費有跨黨派的支持者。擔任眾議院國家安全委員會主席的哥羅門特別點出國防部連續六次稽查都沒通過。

他說：「美國國防經費超過中國、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯、英國、德國、法國、南韓、日本、烏克蘭的總合。…美國人民辛苦賺每一塊錢，而國防部眼都不眨的成為揮霍那些錢的專家」。

一九八七年川普出書《交易的藝術》（The Art of the Deal）敘述他幫某寡婦請銀行免沒收房子，銀行不理。他威脅告銀行逼死寡婦丈夫，銀行退讓。川普說：「有時野蠻點反而奏效」。

今年二月四日，川普對福斯新聞說：他回白宮將對中國進口加六十％以上的關稅。無言的意涵是川普將與中國謀求利益交換，他將讓出國外地緣政治的利益，以獲取中國有利美國民生經濟的讓步。

美國盟友該有所準備。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）

國防部 川普 美國

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