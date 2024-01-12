王建煊／王老先生講故事之432：耶穌是我最好的朋友

好朋友是在你人生最困難、最潦倒，甚至眾叛親離的時候，會及時出現在你面前，安慰你、鼓勵你、幫助你，使你能重新站起來的入。這種朋友到哪裡找？因為我們自己恐怕也達不到這樣的標準。但有一個朋友，只要你願意，他會終身不棄，隨時在你身邊看顧你、指引你丶安慰你。這個朋友就是耶穌基督。

只有祂沒有放棄我

有位在福音戒毒村戒毒的朋友説，他戒毒38次，第—次在監獄，母親天天來看他。第二次進監獄，母親每個月來看他一次。第三次入獄，母親再也不來了。戎毒村有首詩歌－－歲月中的寒冬：「曾經孤獨的走過那淒冷的冬天，曾經蕭瑟的度過那黑瞳的昨天，在茫茫的人海中，只有祂耶穌沒有放棄我，在朦朧的人世中，誰能像祂這般地愛我，耶穌是我真正的朋友。」

福音戒毒村裡有另一首詩歌－－朋友：「我有一個好朋友，他的名字叫耶穌，他是一個真摯不變的朋友，不管黎明到黃昏，還是黑夜到白晝，他是我終身常伴的好朋友。每當別的朋友都離去，只有他願意留在我身旁，給我安慰，給我温馨，他是我最好的朋友，耶穌！耶穌！耶穌！」

切莫灰心，切莫喪膽

「耶穌恩友」是首著名的詩歌：「耶穌是我親愛的朋友，擔當我罪與憂愁，何等權利能將萬事，帶到主恩座前求，或遇試煉或過引誘，或有煩惱壓心頭，切莫灰心，切莫喪膽，來到主恩座前求，是否軟弱勞苦多愁，掛慮重擔壓肩頭，主仍是我避難處所，來到主恩座前求。在主懐中必蒙護佑，與主同在水無憂。」

有位太太結婚十多年，先生是個小企業老闆，跟女秘書勾搭上，並且有了孩子。這位太太簡直氣瘋了，十幾年來辛苦持家，與先生共同打拚，好不容易有了今天的成績，竟然發生這種事。她打算和先生同歸於盡。

後來，她突然想起《聖經》上保羅講的話：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」她知道這是神對她説的話，同歸於盡不能解決問題，忘記背後，努力面前，才是正道。她的心緒慢慢平靜下來，雖然和先生離了婚，但自己仍然能快樂的過日子。她説，神在她最困難時，伸手拉了她—把。

求祢為我伸冤

有位高官被監察院彈劾，甚覺無辜，氣憤難平。這時，他讀到詩篇第二十六篇1節：「耶和華阿，求祢為我伸冤，因為我向來行事純全，我又倚靠耶和華並不動搖。」心中平安甚多，他行事純全，上帝自會為他伸冤。後來他的案子在公務人員懲戒委員會判定不予懲處。

詩篇第一百四十五篇］4節：「凡跌倒的，耶和華將他們扶持，凡被壓下的，將他們扶起。」所以當我們遇到莫大困難痛苦時，只要向主耶穌訴求，就能得到力量，平安無憂。這位救主，時時與我們同在，是我們最好的朋友。

耶穌能否成為我們最好的朋友？祂是十分願意的，問題在於我們自己願不願交這樣的朋友。如果你連耶穌是不是存在都有疑慮，當然不可能邀請祂成為你的知心朋友。所以要交耶穌這位恩友，必須先從信耶穌開始，將自己的心門打開，讓耶穌進來，否則耶穌不可能成為你最好朋友的。

做父母的，要關心孩子的信仰。若能將孩子帶到主耶穌面前，讓主耶穌成為孩子的密友，終身受益無窮。

（本文與台灣醒報同步刊登）