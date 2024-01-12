林中斌／愈審卻愈旺 川普將返宮

林中斌

紐約時報一向力挺拜登唱衰川普。意外的是，上月下旬五天之內，它刊出兩篇護衛川普的評論。

「川普言論誇張但決策彈性、喜歡談判和妥協。一九年，川普在總統任內，甚至取消他鷹派國務卿Mike Pompeo和國家安全顧問John Bolton的計畫－射飛彈轟擊伊朗以報復後者打下美國無人飛機。川普說飛彈將轟斃一百五十人，與摧毀無人機不成比例。」（Matthew Schmitz）

「川普謀求恢復美國的安全穩定，而拜登帶來國內不安及國際動蕩。」（Kristen Soltis Anderson）

紐時為何調整論調？表面原因是川普民調支持度不斷攀升到不容忽視的程度。全國民調已顯示：六個搖擺州中，川普領先拜登占五。六州中，原先猛挺拜登的黑人和西班牙裔選民，現在前者兩成、後者四成支持川普。去年年初，大部分共和黨員希望該黨總統候選人不是川普。到年底，川普黨內支持度已達六十一趴。

深層原因有三：

●愈審愈旺。川普身纏四項聯邦法律案件。每次開庭審判他，經媒體傳播，支持度便攀升。他已不需要巡迴演說，也不需要參加共和黨內競選人辯論。

●拜登失政。四年前，美國選民送拜登進白宮，希望他帶來國內和國際的穩定。如今國內民生物資通膨嚴重、非法移民氾濫、社會犯罪失控；國際上拖延的俄烏及以阿戰爭不斷吸取美國軍援，減少國內紓困的經費。因此拜登支持度跌破四，成為歷來總統同時期最低。

●教派力量。十二月廿三日經濟學人報導：根據二○二三年皮尤民調，三成美國人相信川普是上帝指派來做美國總統對抗魔鬼的。這種使徒性教會（Apostolic Church）是唯一仍成長的美國基督教信仰，潛力不容小覷。

但是川普法律案件纏身，返回白宮路上障礙重重。

●定罪不易。上月廿六日紐時：Norman Eisen為首的三位民主黨民調專家指出各式民調中雖然川普領先，但附帶問及若川普定罪，支持拜登的回擺（swing）高達十四趴！這三位認為四個案件拖住川普，總有一個扳倒他。然而去年十一月十八日經濟學人登載專家編輯John Prideaux分析：今年十一月五日大選日前，川普不可能定罪。因為他善用不斷拖延和再上訴的戰略。

●排除參選？至目前已有緬因州和科羅拉多兩州禁止川普參選，理由是他涉入二○二一年一月六日占領國會的叛亂。此案已上呈至聯邦最高法院請示裁決。紐時專家Adam Liptak上月分析：最高法院不大可能同意禁止川普參選。因為它的九位法官中共和黨占六，民主黨只占三。共和黨的六位若不同意川普參選，會引起共和黨「內戰」，看來這六位不會如此做。此外，這案件對社會衝擊極大，最高法院首席法官John Roberts Jr.甚至傾向推給稍偏共和黨的國會裁決。

●退選變數：若拜登今年三月宣布退選，仿詹森總統一九六三年作法。加州州長紐森最可能取代成民主黨總統候選人。但背負拜登留下攤子，很難贏過長期準備的川普。

明年一月，若川普返回白宮，美國將視國內問題優於國際參與。他將與中、俄論價談判。俄烏戰事若仍未了，他將於就職日停止援烏。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）