林中斌／美國避戰中 兩岸將融冰

「共軍將攻台！」從二○一七年至今年五月的六年內，至少有六位美政軍人士如是說。包括前國安顧問歐布萊恩及前印太司令戴維森。

然而，從今年十月十五日至廿九日兩周內，有四位美國意見領袖說：共軍不攻台！包括高德曼David Goldman 新聞周刊、梅慧琳Oriana Skylar Mastro 紐約時報、曼寧Robert Manning 美國之音、葛來儀Bonnie Glaser 紐約時報。為避免中美大戰，梅慧琳甚至建議最佳方案（the best scenario）：在加強台灣嚇阻軍力後，美國表示政治中立，中美簽第四公報，甚至孤立台灣（to isolate Taiwan），促進兩岸和平統一。

美國主流為何如此急速翻轉？表面原因是，美方認為：中國忙於內憂，政經情勢惡化。外國直接投資廿五年來首次為負。領導階層不穩，外交國防部長下台。習近平不想攻台。

裡實原因有三：

●美國無暇他顧。俄烏戰事未了、以哈衝突又起、內政分歧惡化。總統拜登連任聲勢疲軟，挑戰者川普強勁，搖擺州六中贏五。

●美軍無法全勝。一九年美國國防部十八次兵推，美敗中勝。近年美方兵推結果是美國慘勝。「二戰後我們沒有在對等戰爭中，非打小國的游擊戰中獲勝過。」（Ross Douthat，紐時十月廿一日）即使慘勝，美亦負擔不起。

●中國意圖不戰而勝。○四年十一月七日聯合早報刊登在下的訪問：「不戰而主東亞」是北京的大戰略。上策是「不戰併台」，中策是「臨界威懾」，下策是「阻美奪台」。在聯合報此欄，拙作去年十二月八日標題為「共軍不攻台」，今年二月廿日為「共軍不攻台 另類因素」。在下根據的是數千年延續至今的中國戰略ＤＮＡ，如老子的「兵者凶器也，不得已而用之」、孫子的「不戰而屈人之兵」。

脫鉤三部曲。拜登總統對中政策另一戲劇化的翻轉，是對中經濟政策的三部曲。先延續川普的經濟脫鉤。再冷凍美國貿易代表戴琪二一年十月倡議的「再掛鉤」。再借用歐盟提的去風險，配合「小院高牆」的說明。十一月初，美國財政部長葉倫正式闡明：美國不尋求美中脫鉤。顯然，脫鉤下美已受內傷。

敦促兩岸對話。十月十九日，美國在台協會主席羅森伯格不尋常在就任後七個月內第三度來台，表明不支持台獨，呼籲兩岸展開對話。美方上次表達支持兩岸對話是兩年半之前。二一年一月十四日，拜登總統即將任命為國安會亞太政策協調官的坎伯表示「美國應開放並鼓勵兩岸和平對話」。

那年五月五日，坎伯表明反對「戰略清晰」的兩岸政策。無形中牴觸後來拜登四次「口誤」的表示若共軍攻台將出兵捍衛台灣。五月十一日，兩位在野的共和黨眾議員批評坎伯「附和中共」。隨後，坎伯對兩岸政策幾乎閉嘴。

直至今年十月廿日，拜登提名坎伯任副國務卿。坎伯鼓勵兩岸對話的主張，由與他在希拉蕊國務卿麾下共事的羅森伯格再次表達出來。這兩位希拉蕊人馬是亞太專家，不同於拜登人馬的布林肯國務卿和國安顧問蘇利文不熟悉亞太事務。

意涵是：拜登轉向避免因台灣而與中國戰爭。拜習會後，兩岸勢必融冰。（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）