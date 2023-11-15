王建煊／王老先生講故事之398：善用經驗法則

監察院有個小花園，內有一魚池，養了四、五十隻彩色錦鯉，有時我會趁著午休去散散步、甩甩手，小魚池約有十公尺長，我站在一頭作甩手運動，不一會兒魚都游了過來，群魚相聚，十分好看。

後來我走到另一頭去運動，魚又都游過來了。為什麼呢？因為魚有經驗，有人到池邊，可能會有東西吃，這種現象在許多觀光景點的魚池，都可以看到。

孩子哭也沒用

我的外甥叫我大舅舅、叫我太太大舅媽。他小時候，每次到百貨公司，一定要騎玩具馬，還一直不肯下來；看到玩具就要買，不買給他，他就坐在地上哭鬧。小外甥用這一招，經常可以達成目的。有次到百貨公司，小外甥又故技重施，我太太説，我們不要理他，也不要回頭看他，慢慢地向前走。

小外甥愈哭愈大聲，還是沒有人理他，當大人們快要消失在視線中，小外甥一看苗頭不對，爬起來就往前跑，追上大舅媽，不但不哭了，也不提買玩具的事了。更妙的是，過了幾個月，我們又去那家百貨公司，小外甥對別人説，上次我就是坐在這裡哭著要買玩具，但大舅媽説不買就是不買，哭也沒用。

魚及小外甥都懂得經驗法則，父母在教育孩子時，也要多注意經驗法則的妙處。我在公共場所看過太多這種大哭大鬧的小孩，父母束手無策，真是奇怪。父母教育孩子，愛心要藏在裡面，不能被孩子威脅。讓步一次，就會有第二次，愈晚糾正愈困難，有技巧的堅持幾次，以後就建立規矩了。依規矩照章行事，多做幾次，經驗法則就會發生作用，孩子自然會知道，哪些事可為，哪些事不可為。

經驗法則

我讀小學時，當時沒有原子筆，多用鉛筆或鋼筆。最時髦的是派克鋼筆，派克51型鋼筆更是最新潮的。有位同學家境富裕，有天居然帶了一枝派克51來學校，大家爭相圍觀，這在當時，好比戴了三克拉的鑽戒一樣。到了中午，那枝鋼筆竟然不見了。同學都覺得大事不妙，怎麼辦？但帶筆來的同學，卻很輕鬆的説：「沒關係，我爸爸不會罵我的！」小六的孩子，為何敢如此斷言？因為類似的事，可能以往多有發生，父親從未責罰他，孩子由經驗法則知道，這次爸爸也不會罵他。

孩子掉東西在所難免，有的父母會追究責任，打罵一頓；有的則認為東西已經掉了，打罵孩子也沒用。久之，上述經驗法則就出現了。孩子把東西搞丟了，應該要機會教育，讓孩子寫一篇報告，説明東西遺失的經過，檢討遺失的原因，有無找回之道？如何去找？下次要注意些什麼？孩子若搞丟重要東西，也應接受適當的懲罰。

而且因為遺失東西而寫篇報告，是不錯的作文練習，孩子的國文程度也會進步。聰明的父母如能這樣做，孩子會從中學到很多。

不放棄就有希望

我們在交通工具上或公共場所，有時掉了東西多認為追回無望，因為人來人往的，怎麼可能找得回來呢？只好自認倒楣算了。最近高鐵拍賣近年無人認領的失物，居然有 23,000 件。所以東西掉了，甚至被偷了，不要覺得一定找不回來。或許有好心人撿到，送到一定的地方等待失主去認領。有時小偷被抓到，贓物中可能有你被偷的東西，去警局報案，日後説不定有機會失而復得。如果我們這麼做，孩子由經驗法則中會知道，找回失物的機會雖不大，但機會仍是有的，這可以教育孩子「不放棄就有希望」的觀念，而這種觀念的建立，對孩子一生都有益處。

教育子女的方法，俯拾皆是，只要時時利用周邊事物，給孩子機會教育。聰明的父母，視子如命的父母們，動動腦筋，管教你們的寶貝吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）