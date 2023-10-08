王文華／天堂回來後還要

人生，能不能重來？

孩子戒了奶嘴，我沒有丟，藏起來做紀念。有一天被他發現，我連忙搶回來：「爸爸要丟掉了！」

他說：「但是從天堂回來後還要啊！」

孩子還不懂生死。我們只跟他說，爺爺去了天堂，爸爸將來也會去，我們全家在天堂相聚，再排隊回到人間，從娃娃開始。「美國隊長」去過天堂六十六年，但他被冰凍了。我們將來去，會比較溫暖。

所以孩子會說，下一次當娃娃，還要吃奶嘴。

他的邏輯讓我開始想：下輩子，我還要什麼？

很難全面回答。因為我們都不知道這一生沒有、或錯過的東西，對我們可能的影響。那個我們沒有的人生，也許更好，可能更糟。

比較簡單的問法是：下輩子，我不要什麼？

生老病死、悲歡離合，都無法不要。那些都是生命的一部分。沒有那些，活著只是殺時間，不值得排隊再來。

遺憾與悔恨，也很難避開。兩者都是犯了錯、長智慧的結果。既然是從沒有智慧的娃娃開始，就不可能不犯錯。

選擇不要什麼很難，選擇要什麼更難。

通常會問：有什麼是別人有、我沒有，而是我想要的？

名、利、權力…可能排第一。只不過這些東西在每個人身上產生的效應不同。別人有這些，可能造福鄉里。你有這些，可能家破人亡。

那只好問：不管別人了，有什麼是我清楚知道我想要、卻沒有，於是希望下一次有的。

也許還是名、利、權力，但也許是愛、朋友、自由…。

既然都想到這裡，就可以翻轉過來：既然這是「天堂回來後」要的，可不可以在去天堂之前，最後爭取一次？

不容易。不是每個人生都有第二幕，很多人生甚至連第一幕都沒法好好演完。

打斷好戲的可能是天時地利，但常常是自己。人只有兩隻腳，卻最擅於自己絆倒自己。

因為管那雙腳的是一顆心，而心的邏輯無比複雜。

想想看，我們有過多少次的大徹大悟，最後卻又回到原點。

也許是分手了、生病了、家人過世了，我們都曾發誓要改變自己的人生。

但過了一陣子，一切如常。覺悟，只有鮮奶的效期。

人生可能重來，因為有人重來過。他們解開了心的糾結，把人間活出了天堂。

人生不可能重來，因為大部分人不會變。個性、人性，像奶嘴，緊緊控制著我們。跟「美國隊長」一樣，我們被凍得動彈不得。

「但是美國隊長後來醒了啊！」孩子說。

他點醒我。是啊！美國隊長後來醒了，最後再戰一次，領導復仇者聯盟拯救宇宙。然後他回到六十六年前，找到舊愛，共度餘生。

大部分人不用拯救宇宙，只要照顧自己。人生不能重來，但可以從冰封中醒來。用人的體溫，最後再戰一次。（作者為作家、網路媒體「創新拿鐵」創辦人）