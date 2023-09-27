洪蘭／沒本事治國 只好用騙的

洪蘭 自從公教人員年金被砍後，朋友就睡不安穩，擔心老景會淒涼，極積去夜間部兼課。他平常下課後是煮碗泡麵充飢，這天因想到專家說，每天要吃顆雞蛋才不會得阿茲海默症，便打了一個雞蛋到泡麵中，想不到竟是個黑的臭蛋，白糟蹋了這碗麵。

他很氣，半夜來信訴苦，說現在是生活在恐懼中：電話不敢接，怕被騙；餃子和包子不敢吃，怕肉餡是萊豬；海鮮不敢吃，怕是日本輻射水產，每天只能吃雞蛋來滿足蛋白質的需求。但是從今年春節起，蛋也買不到了，好不容易等到有蛋可買了，卻爆出是巴西蛋。他說他買的蛋上面還蓋有紅色的有效日期，想不到還是被騙了。

他憤怒的說，專制時代老百姓很無奈，但是為什麼到了民主時代，還是一樣無奈？他不了解雞蛋會有什麼天機，要保密不可洩露？老百姓為什麼不能知道自己花錢買的雞蛋是不是安全的？他感嘆善沒有善報，辛苦工作了一輩子，老年的生活竟過得如此窩囊。

他的話說到我的心坎裡去了，我也在為每天的二顆雞蛋發愁。我因不願為自己的口腹之慾殺害一條生命，所以我的蛋白質來源也是靠雞蛋。我也不懂，搶購雞蛋不是昨天才發生的事，如果政府在雞荒時立刻亡羊補牢，拿出政策，現在應該已經有新鮮蛋可吃了。

不知誰說政治是高明的騙術，這句話真叫人生氣。其實說謊很累，騙的人要記住對誰說了什麼謊，被騙的人更是不甘心，找機會報復。人何苦這樣過日子呢？其實治標不治本是很沒有擔當的行為，事情發生不去處理，把頭埋在沙裡是最笨的，雪球只會愈滾愈大，最後無法收拾。就像孩子肚子餓，大人不去做飯而是塞一顆糖到孩子嘴裡，討得眼前安寧。但是因為沒有飯吃，孩子餓，還是會哭，那就撒更多錢去買糖再塞，管它債留子孫，管它飲鴆止渴，管它銷毀五一七○萬顆雞蛋是浪費巨額公帑，只要不在我任上出事，就不是我的事。沒本事治國，只好用騙的，反正老百姓好騙。

照說，人只要上過一次當，就應該學到教訓，因為不能從錯誤中學習會被演化淘汰。但是演化為了使人能在艱苦的環境中活下去，給了人「好了傷疤忘了疼」的健忘，只要看每四年浮現一次的「選舉橋」，就知道老百姓有多麼健忘了（有人說女人如果記得生孩子的痛，天下就沒有孩子了）。

政客們很知道動物在極餓時，給牠食物，牠會感恩你，忘記是你把牠關起來，是你不給牠食物的。所以沒有疫苗，老百姓像蒼蠅一樣死去時，突然來了疫苗，每個人都感激涕零，沒有人再去追究講得那麼好聽的超前部署，為什麼會弄到沒有疫苗，連口罩都要搶購限購？講起來，張嘴騙騙就可以吃香喝辣，難怪再怎麼離譜的謊都要編出來保住執政權啊！

其實老百姓要的不多，一個能保證食的安全，能讓老百姓安心過日子的政府就好。台灣本是寶島，只要法律公正，不看顏色執法，貪官被懲戒，說謊者下台，我們的生活就可以過得像天堂了。（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）