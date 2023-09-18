廖元豪／律師真的是一盤散沙嗎？

司法院長在律師節慶祝大會表示，律師在國民法官案件中表現得像「一盤散沙」。雖然後來新聞稿調整了文字，但「檢辯實力不對等」及「欠缺有組織奧援的辯方，通常單打獨鬥，即使三位出庭，也比較看不出團隊合作跡象」等話語，還是讓律師界感到不是滋味—在律師節的場子說律師實力不夠又不團結，這不是吃豆腐嗎？

其實，要說律師在國民法官案件一盤散沙、實力不足，確實未盡公平。律師界真正展現出「一盤散沙」的，是對整體律師業的體制、政策、未來，都沒有方向感，嚴重影響台灣的法治發展。只批前者不談後者，恐怕是弄錯方向。

國民法官制度才實施幾個月，目前宣判的案件也還是個位數。在如此有限的樣本下，要對律師表現作評價，恐嫌速斷。更何況，當我們欠缺評鑑律師表現的客觀標準時，憑什麼斷言表現好壞？

即使不說國民法官，在刑事案件中，檢方比被告律師更有優勢是常態。這無涉個別檢察官與律師的能力差異，而是在制度上檢察官擁有主動偵辦案件、指揮司法警察、調查事證的公權力。被告本來就是相對被動應對檢方「出招」，而且調查事證時也沒有公權力支持。

更重要的區別是檢察官可以支用國家預算來偵辦追訴，但律師再有憐憫之心也得考量成本、費用、收入。即便是頂尖律師，也必須有資源、經費，才能好好調查證據並準備辯護策略。偏偏在重大刑案，被告多半出不起大錢，律師難道要自掏腰包，捨棄可以辦理其他案件的時間精力，來為這些「人人皆曰可殺」的被告辯護？要知，電影電視中那種玩弄檢方於鼓掌之間，舌燦蓮花，找出檢方證據瑕疵的律師，幾乎只在「戲」裡存在。在絕大部分的案件，被告辯護律師都是作功德，用少少的經費與人力在為當事人拚命。這種天生的檢辯不平衡，在「當事人進行主義」以及「國民參審」制度下會更加強化。畢竟，辛普森才請得起李昌鈺，一般人只能依賴刑事局的鑑定，或是認罪來換取較輕刑期。

所以律師界感到委屈不平：司法院推動的國民法官與當事人進行主義，本身就是使得被告律師更難辯護的始作俑者。偏偏台灣又不像美國，將陪審制界定為被告的「權利」，使得重大刑案被告必須接受對自己可能更加不利的制度。而律師的角色是要與國家分庭抗禮，本就不宜由國家機關控制或影響，因此也不該由國家豢養。結果搞了半天，大院院長跑出來指摘律師不盡心不夠力，怎能讓人心服？律師們就算「表現」不如檢察官，也是非戰之罪啊。

律師業最該團結卻有欠努力的，是對於整個律師業的前途、結構，沒有清楚方向。在人工智慧、全球化、多元文化的時代，律師如果還倚賴傳統的訴訟業務，那整體勢必漸漸萎縮。法律系學生的學習，要是仍集中在讀書考試而欠缺實務訓練，那拿到執照後又怎樣因應新時代的產業需求？

對比成天爭取業務，甚至不惜打憲法官司把競爭者逐出市場的會計師；以及從前端就學人數就開始控制，而且在考上執照前就要歷經實習訓練的醫事人員，律師界似只在乎考選部是否放寬／緊縮律師名額，試圖限制內部競爭。真的要好好改革律師業，就應該改變「一盤散沙」的態度，找出方向，遊說並整合法務部、教育部、考選部、司法院等單位。這樣的律師業，才能培養出更好的接班人才，發揮更佳的社會功能，建立起受尊重的形象，讓政府不敢輕侮其「一盤散沙」！（作者為政治大學法律學系副教授）