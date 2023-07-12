林中斌／拜登主義的本色

林中斌 一九八六年七月廿三日，才四十三歲的拜登以「資淺」在野黨參議員身分，義憤填胸的質詢老成持重六十六歲國務卿舒茲：「你為何不以武力制裁開槍鎮壓黑人的南非白人政府？」對拜登而言，當時南非政府是壓迫大多數非洲人民的邪惡政權。

拜登滔滔不絕的指責安詳微笑答詢的舒茲。後來，拜登姿態過強，舒茲冷冷地回覆：「參議員拜登，您可在這兒把我這國務卿踢來踢去。但請別忘，我也是應受尊重的付稅美國公民。」全場笑翻了，包括拜登的同黨參議員。

把世界看為民主對抗專權的鬥爭而且不容妥協，似乎是拜登的本性。數十年未變。

二一年三月，美國國務卿布林肯揭示「競爭、合作、對抗」三元中國政策。之後實際展現的是：對抗為主、競爭為輔、合作為飾。

明暗相爭，非勝即敗，不容妥協，無法共存。

這是西元三世紀波斯摩尼教的宗旨。卻被二一年七月十七日的《經濟學人》選來描述就任半年的拜登總統的中國政策：「拜登主義」（Biden doctrine）。

之前九天，拜登國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）出版新書《長期博弈》上寫道：「在許多地方中美競爭是零和遊戲」。意思是，中美無法雙贏。因此，美國只能對中強硬，否則自己受傷。

《美國之音》十五日報導「杜如松基本上排除了美國與中國討價、還價、容納和安撫的策略」。同時，美國智庫「國家利益中心」資深研究員希爾（Paul Heer）說：「這本書反映了拜登政府對中國幾乎是敵對的與完全競爭的戰略。」

但是今年五月起，跡象顯示「拜登主義」開始妥協，因為中美關係緊張增加核戰的危險、引發歐盟不安、可能迫使中俄正式軍事結盟、增大對中貿易逆差有五跡象：

●中國前駐美大使秦剛自二一年七月至二三年一月在美國五百廿四日，一破外交往例，從未獲拜登總統接見遞交國書。接任秦剛的謝鋒大使，在抵美後才一個月於今年六月卅日獲見拜登遞交國書。

●五月十六日，美國國務卿在國會作證說：我們不主張與中國脫鉤而是去風險化。二一年十月四日路透報導，美國貿易談判代表戴琪曾表示美國要與中國「再掛鉤」（recoupling）。她之後卻被消音。

●今年五月十一日路透報導，美國務院暫緩新一輪制裁中國的行動，包括對華為出口限制以及對中國侵犯維吾爾人權官員的制裁，以防中美關係繼續惡化。

●五月十一日及廿四日，兩周之內，美國務院兩位執行之前強硬的中國政策官員先後宣布離職：副國務卿薛曼及中國事務副助卿華自強（Rick Waters）。

●五月廿日，《經濟學人》報導拜登團隊對中國政策意見不一致。有少數鴿派如財政部長葉倫，有多數鷹派如蘇利文。但是兩派目前都想對北京在言詞上調讓（to sound notes of conciliation）。

拜登在六月十九日國務卿布林肯終於順利訪問北京緩和關係之後，卻公開稱習近平為獨裁者。這是精算後的軟硬兩手策略？還是拜登主義本色按耐不住的展現，有如，雖然總被自己官員「善後」，他仍然四次宣稱出兵護台？

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）