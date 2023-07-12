聽新聞
test
0:00 / 0:00

林中斌／拜登主義的本色

聯合報／ 林中斌
美國總統拜登。 法新社
美國總統拜登。 法新社

林中斌
林中斌
一九八六年七月廿三日，才四十三歲的拜登以「資淺」在野黨參議員身分，義憤填胸的質詢老成持重六十六歲國務卿舒茲：「你為何不以武力制裁開槍鎮壓黑人的南非白人政府？」對拜登而言，當時南非政府是壓迫大多數非洲人民的邪惡政權。

拜登滔滔不絕的指責安詳微笑答詢的舒茲。後來，拜登姿態過強，舒茲冷冷地回覆：「參議員拜登，您可在這兒把我這國務卿踢來踢去。但請別忘，我也是應受尊重的付稅美國公民。」全場笑翻了，包括拜登的同黨參議員。

把世界看為民主對抗專權的鬥爭而且不容妥協，似乎是拜登的本性。數十年未變。

二一年三月，美國國務卿布林肯揭示「競爭、合作、對抗」三元中國政策。之後實際展現的是：對抗為主、競爭為輔、合作為飾。

明暗相爭，非勝即敗，不容妥協，無法共存。

這是西元三世紀波斯摩尼教的宗旨。卻被二一年七月十七日的《經濟學人》選來描述就任半年的拜登總統的中國政策：「拜登主義」（Biden doctrine）。

之前九天，拜登國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）出版新書《長期博弈》上寫道：「在許多地方中美競爭是零和遊戲」。意思是，中美無法雙贏。因此，美國只能對中強硬，否則自己受傷。

《美國之音》十五日報導「杜如松基本上排除了美國與中國討價、還價、容納和安撫的策略」。同時，美國智庫「國家利益中心」資深研究員希爾（Paul Heer）說：「這本書反映了拜登政府對中國幾乎是敵對的與完全競爭的戰略。」

但是今年五月起，跡象顯示「拜登主義」開始妥協，因為中美關係緊張增加核戰的危險、引發歐盟不安、可能迫使中俄正式軍事結盟、增大對中貿易逆差有五跡象：

●中國前駐美大使秦剛自二一年七月至二三年一月在美國五百廿四日，一破外交往例，從未獲拜登總統接見遞交國書。接任秦剛的謝鋒大使，在抵美後才一個月於今年六月卅日獲見拜登遞交國書。

●五月十六日，美國國務卿在國會作證說：我們不主張與中國脫鉤而是去風險化。二一年十月四日路透報導，美國貿易談判代表戴琪曾表示美國要與中國「再掛鉤」（recoupling）。她之後卻被消音。

●今年五月十一日路透報導，美國務院暫緩新一輪制裁中國的行動，包括對華為出口限制以及對中國侵犯維吾爾人權官員的制裁，以防中美關係繼續惡化。

●五月十一日及廿四日，兩周之內，美國務院兩位執行之前強硬的中國政策官員先後宣布離職：副國務卿薛曼及中國事務副助卿華自強（Rick Waters）。

●五月廿日，《經濟學人》報導拜登團隊對中國政策意見不一致。有少數鴿派如財政部長葉倫，有多數鷹派如蘇利文。但是兩派目前都想對北京在言詞上調讓（to sound notes of conciliation）。

拜登在六月十九日國務卿布林肯終於順利訪問北京緩和關係之後，卻公開稱習近平為獨裁者。這是精算後的軟硬兩手策略？還是拜登主義本色按耐不住的展現，有如，雖然總被自己官員「善後」，他仍然四次宣稱出兵護台？

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）

拜登 美國公民

延伸閱讀

全球民眾如何評價普亭、澤倫斯基和北約？調查曝「他」信任度創新低

北約將為烏克蘭入盟規劃「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表

北約第32個會員國誕生？土耳其終於開綠燈 瑞典有望加入

亞桑傑拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理

相關新聞

林中斌／拜登主義的本色

一九八六年七月廿三日，才四十三歲的拜登以「資淺」在野黨參議員身分，義憤填胸的質詢老成持重六十六歲國務卿舒茲：「你為何不以...

王建煊／王老先生講故事之327：投資賺錢是要繳學費的

紐西蘭是國人喜歡移民的國家之一，土地是台灣的八倍 ，人口卻不到四百萬人，地廣人稀，土地十分便宜。有人在紐西蘭買了好幾十畝地開農場養羊，大家很羡慕，也跟著開農場養羊，而且一個比一個規模大。

薛承泰／「0到6歲國家養」會是大選焦點嗎？

人口少子高齡化已成為全球趨勢，即使是一些落後的亞非國家，在走向工業化與現代化的進程上，都呈現出生育率下降與壽命延長的現象...

王建煊／王老先生講故事之326：虔誠的婚禮

常有人找我證婚，有認識的，也有不認識的。承蒙看得起，只要有空，我都願意去成人之美。但是證婚有時是痛苦的，因為你在上面講，下面沒人聽。多數婚禮像菜市場一樣，小孩子在會場追逐嬉戲，大人分桌開小組會議，根本無視婚禮的進行。

盛治仁／服務和款待的區別

最近拜讀了《超乎常理的款待》這本書，作者威爾吉達拉過去經營紐約著名的「麥迪遜公園十一號」餐廳，此書描述其如何從一個陷入瓶...

楊志良／目前維持現狀僅有的良方

對於台獨工作者來說，必須認識一個嚴酷的事實：從美、日、韓，到歐洲，包括全部聯合國的會員國，均承認一中，沒有兩個中國，也沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦