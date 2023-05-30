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王建煊／王老先生講故事之303：牠不會咬人

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
牠不會咬人。 示意圖(ingimage)
牠不會咬人。 示意圖(ingimage)

有個人牽了隻大狼狗在路上散步，一般人叫做溜狗。狼狗見人就汪汪叫，狀甚兇悍，路人皆恐懼不安，但主人卻頻頻說 :「別怕！別怕！牠不會咬人。」

別怕！牠不咬人

有次一位太太見到大狼狗，怕的不得了，狗主人看到她懼怕的樣子，捧著腹哈哈大笑，然後繼續重複那句 :「別怕！別怕！牠不會咬 人。」

有時狗真的把人給咬傷了，狗主人還會很詫異的說 :「咦 ！ 奇怪，這隻狗從來不咬人的，今天怎麼咬了人呢？大概是被嚇到了吧 ！ 言下之意，是你嚇到了他的狗，所以狗才咬你的。

有次我在路上晨跑，有位老人家要我幫他個忙，他說:「樓下鄰居養了隻狗，每天對著我叫，雖然鄰居用鏈子栓著他，但我仍然很害怕，怕萬一鏈子未拴好或鬆了，狗會咬我，因為我從前被狗咬過，現在一看到狗走近，就會害怕。」後來我就去幫他反應一下，但是狗主人不但不反省改進，反而怪那位老先生反應過度。

設身處地想一想

有個孩子曾經被狗咬過，現在見到狗，不是哭，就是一副緊張兮兮的樣子。這與一朝被蛇咬，見到草繩都會害怕的道理是一樣的。

有愛心的人，會站在別人的立場替別人想。狗是會咬人的動物，這是眾人皆知的常識，否則就喪失了養狗看門的作用。你家的狗會不咬人，你知道，但別人不知道。你是狗主人，與狗的關係十分密切，狗對你的態度及反應與對陌生人是不一樣的。故不能用你對狗的感受，去想別人的感受。因此，如果能設身處地的替別人想，就不會言出:「別怕！別怕！牠不會咬人」的話了。

在美國有些地方規定，狗必須用鏈子栓著，並由主人牽著，否則要處罰，如果嚇到人或咬到人，狗主人的麻煩就更大了，因為受害人會去法院控告，狗主人將賠個沒完沒了。

在台灣，養狗的人常常不注意這些，政府執法也不嚴，結果是誰兇誰就有理。有人在公寓裡養流浪狗，一養就是十幾隻，狗叫聲徹夜不停，狗屎滿地，鄰居還要隨時防著不被狗咬到。很多養狗的人缺乏公德心，將養狗的樂趣建立在鄰居的痛苦上，養狗的人能不三思嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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