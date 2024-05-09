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仲裁可幫法院減輕負擔

聯合報／ 李復甸／東吳大學法學院講座教授（台北市）
司法改革示意圖。圖／Ingimage
司法改革示意圖。圖／Ingimage

仲裁與調解是重要的訴訟外糾紛解決機制。在歷次的司法改革會議都曾提出重視仲裁，而未能落實。

所謂仲裁，係當事人依合意，循法院訴訟以外之程序，由無所偏倚之仲裁庭公平解決爭議之制度。司法院大法官會議釋字第五九一號解釋曾謂：仲裁係人民依法律之規定，本於契約自由原則，以當事人合意選擇依訴訟外之途徑處理爭議之制度，兼有程序法與實體法之雙重效力，具私法紛爭自主解決之特性，為憲法之所許。

仲裁不同於訴訟，訴訟由法院指定的法官審理，而仲裁係由雙方各自選定的仲裁人負責審理。選定的仲裁人可以是法律專家，也可以是與爭議事件相關聯的建築師、會計師、醫師等專業人員。仲裁只有一審，依法九個月必須處理完竣，不像法院可以上訴，一個案件可以進行數年。仲裁費時較短，因此花費的訴訟支出也相對較輕。

既然仲裁有如此好處，為什麼並不普及呢？第一個原因是，社會對仲裁認識不多，不曉得除了訴訟還可以仲裁。一個案件可上訴三審，還可能有再審，基於訴訟費用的收益，律師固然喜歡訴訟；但是基於律師法，律師必須誠正信實執行職務。就律師倫理規則言，律師於執行職務時，發現避免訴訟，符合當事人之利益時，宜協力促成之。因此，律師有向當事人告知仲裁方式的義務。法院於審理案件之前，亦應鼓勵兩造當事人同意轉為仲裁解決。

仲裁不普及的第二個原因，是政府對仲裁的不信任。民國七十八年六月十九日內政部台（78）內營字709046號函，通令機關，為符合雙方權利義務公平合理原則，營繕工程契約應訂明仲裁條款。其後第二條高速公路、鐵路電氣化、鐵路地下化、台北捷運興建等各項重大工程陸續開展，引得大量外資進入，台灣成為四小龍之首。此與糾紛之迅速解決不無關聯。

但近年政府對仲裁採取負面看法，理由是擔心仲裁人偏心廠商，對公家不利；實際上是害怕仲裁程序太快，往往顯現出公務員未能依法做成行政決定，而招致辦事不力的指責。若訴訟不利，可再行上訴，等到法院判決確定，當時的公務員早已不在任上，也無由負擔行政責任。公務員這種不負責任的逃避心態，是政府採購糾紛大量湧入法院訴訟的主要原因。政府採購糾紛通常牽涉工程實務，非但複雜而且金額龐大，進入訴訟程序，無疑增加法院極大訴訟負擔。工程採購糾紛多年不決，投資人縮手。政府招標一再流標，卻墊高了財政支出。大量的訴訟案件也累壞了法官。

此外，法院應積極向仲裁組織學習集中審理，以簡化訴訟程序。法院訴訟程序採滾動式推進，經常兩個月開一庭，每次開庭原則上僅十五分鐘，頂多半小時。法官手上百餘件的案量，也是情非得已。司法院雖於民國九十一年公布民事訴訟集中審理程序參考要點，但司法實務並未落實。目前仲裁機構部分案件已採取案件管理制度。案件之進行，已由仲裁庭指揮當事人召開案件管理會議，討論並作成審理範圍書及程序時間表。言詞辯論採集中審理，於連續程序一日之內，或接續之數日內完成。大量節約庭訊時間，且能夠真正集中辯論，完成高效確實之訟訟程序。

我們大可以利用仲裁分擔訴訟壓力，更該在制度上完善訴訟程序，讓法官能專注暇豫地審理案件，讓當事人公平客觀迅速地解決紛爭。

痛心優秀法官案牘勞形竟至尋短，亦不忍見法官佇立司法院前靜默抗議。我們在優秀法官的死諫中，學到了什麼教訓嗎？

公務員 司法院 醫師

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