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漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

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廠網分離 落實電業問責制

聯合報／ 許志義／台北商業大學榮譽講座、中華大學特聘教授（台北市）

台電總經理請辭風波，背後固然有各種因素，卻也凸顯出台灣電業制度面的結構性問題。

此問題的根源是：當今「數位」時代，政府仍將具有競爭屬性的發電與售電市場，以及具有獨占屬性的輸電與配電市場，延續過去「類比」時代的壟斷方式經營，剝奪了其他電業經營者的「競爭權」，以及眾多消費者選擇不同供電來源的「決策權」。在此情況下，實難以真正落實政策治理與公司治理的「問責accountability」！

具體言之，在國營綜合電業結構下，任何發電部門、輸配電部門、售電部門的重要決策問題，幾乎全部都要由董總批示及負責，甚至要陳報上級機關首肯。不但行政成本太高，決策流程緩慢，缺乏效率，更權責不相符！以我擔任台電獨董經驗，即使是董事會群體決策並由各事業部門執行長推動的業務成敗，甚至是上級長官的授意，最後仍然是由董總成為「代罪羔羊」！

大家都知道：獨占市場需要嚴密管制；競爭市場需要鬆綁開放。兩種不同的市場邏輯，硬是套在一個巨無霸的公營組織身上，就出現了台電必須「球員兼裁判」的兩難困境。

實務上，台電時而需要服從政策邏輯，時而需要達成商業邏輯。兩者經常混淆，誠難以「課責」！

反之，若是仿照英國一九八八年柴契爾夫人的成功做法，事先切割處理清楚；亦即，讓「發電產業及售電產業鬆綁並開放競爭」，降低政治（政策）干預，以民營為主，公營亦可；「輸配電產業則維持獨占」，執行政策，嚴格管制，盡量透明，可維持公用事業（Public Utility）壟斷定位。

在此情況下，配套措施可仿先進國家成立獨立電業監理機關，並由電力市場營運者（Market Operator, MO）及電力系統營運者（System Operator, SO），在電力系統安全可靠及考量環保低碳條件下，進行經濟調度，落實市場公平競爭。

這樣一來，廠網分離，「橋歸橋、路歸路」。哪個環節出問題，誰有效率？誰在打混？誰該負責？相對來說，比較清楚。不同部門各就各位，可直接對其「課責」。而不是全由綜合電業董總二人概括承受，權責不清！

職是之故，當前國外普遍採行的電業問責制度多是如此，相去不遠。以日本電力市場為例，二○一六年四月一日全面自由化迄今，發電業一千一百多家，售電業七百多家，日本電力交易所（ＪＥＰＸ）即ＭＯ，廣域機構（ＯＣＣＴＯ）即ＳＯ，其角色功能與權責定位，十分明確。

唯獨台灣，從二○二一年七月一日台電正式成立「電力交易平台」掛牌營運迄今，百分之百「球員兼裁判」超過兩年者，全世界可能找不到第二個電力市場是這樣運作的！

台電 日本

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