科技．人文聯合講座／不要將教改問題政治化

今年教改滿卅年，很多人都發表意見，表示對教改的諸多疑問，也會對李遠哲先生表示不滿，認為教改的錯誤，他要負很大的責任。可是我卻不太同意這種想法，理由是李遠哲不過是政府的顧問，他不是政府官員，當年最後做決定的行政院長和教育部長應該負全責。

我認為我們應該很冷靜地檢討一個問題，為何教改如此受人詬病？就以廣設大學來講，現在有好幾所大學被迫關閉，很多大學教授雖然學富五車，卻已失業。很少國家發生這種事情，我們要檢討的是教育部的文化，因為教育部的確有一種很特別的文化，才會造成很多問題。

首先我要講，教育部被一批極有理想的學者包圍，他們多半留學美國，看到當年美國的強盛，當然以為美國的教育制度一定是相當好的，值得我們採用。但是他們忽略了一點，教育與國民的想法有關。國人認為大學招生必須公平，聯招的最大好處就是公平。教改無法完全廢止聯招，因此造成升大學有兩個管道，這些學者在制定申請入學管道時，又被迫規定考生只准填六個志願。這種四不像的入學制度造成學生和家長的困惑，也無所適從。

美國對學生的成績評等不是給分數，而是以ＡＢＣ表示。不知何故，有些學者認為我們也一定要改，不能再以分數評等。以國中升高中的會考來說，成績只有七個等級，學者們發現大事不妙，因為考到最高等級的學生變多了，建中和一女中無法選擇學生，因此他們大肆修改考題，考題中有很多難題。這都是照抄美國制度的結果。

可是教育部還是要負最後責任，所以我們必須要了解教育部擬定很多政策時，有沒有深思熟慮。廣設大學就是一個沒有深思熟慮的例子。即使沒有少子化，設立太多大學一定會使得很多大學收到的學生不是很理想。這應該是普通常識，但是教育部習慣於草率行事，所以才會有廣設大學的政策。

消滅專科學校，也是沒有經過深思熟慮的。過去的台北工專和高雄工專對我國的經濟建設有非常大的貢獻，國家不可能沒有技術人員。如果我們看空中巴士或者波音公司，一定會發現絕大多數的員工是技術人員，而不是大學工學院培養的工程師。

教育部還有一種特別的文化，那就是沒有檢討的習慣，也沒有感覺到外界的批評會對他們造成任何壓力。教育部草率地推出雙語教學的政策，多少外文系的著名教授表示絕不可行，但是教育部仍無動於衷。

我們不要將教改政治化，因為教改歷經很多政權的轉移。但我個人希望教育部不要被空有理想的學者包圍，對於任何政策的制定，必須經過長時間的考慮，事後也要有檢討的機制。否則，十年以後，大家恐怕又要寫教改四十年的文章了。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）