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花蓮整夜搖不停居民一夜未眠 縣府急宣布停班停課

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廢死恐增私刑正義…

聯合報／ 何翊瑞／教官（彰縣田中）

死刑的存廢引發軒然大波，四年來未執行死刑，早已讓人民對於司法產生了非常不信任感。當局非但無視人民強烈訴求，司法院新聞稿本月十七日還引述捷克憲法法院院長Josef Baxa訪台演講指出，憲法法院審理案件時，不能重視「受歡迎程度」，必須以「正義」為指導原則，不受外在因素與民意影響，判決必須發揮法令的權威性，其字裡行間充滿著弦外之音。

二○一二年台南湯姆熊男童遭割喉命案，凶嫌曾文欽落網時曾經嗆說：「在台灣殺一兩個人不會被判死」，歷審都獲得無期徒刑；最高法院認為曾文欽從小生活成長環境不健全，考量他身心狀況，且多年飽受精神疾病所苦，犯下殺人案「尚非全然出自於無可饒恕的惡性」，仍有教化改過可能，因此維持更一審判決無期徒刑定讞。

如此判決與凶嫌令人震驚的話語如出一轍，法官竟然實現了凶嫌的免死願望，引發社會譁然、助長犯罪人士氣焰，讓受害者家屬情緒崩潰。如此諷刺的司法真相，也讓往後層出不窮的殺人案一件比一件殘忍。讓人不禁懷疑台灣的司法判決依據是否能夠保障受害家屬？也讓民眾憂心司法不存後，恐將促使私刑案件增長。

司法院 死刑 殺人

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