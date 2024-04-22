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美援烏以台 徒增紛擾

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）
美國眾議院通過總價值950億美元的對外援助法案，其中包括《烏克蘭安全補充撥款法案》，為向烏克蘭提供數百億美元資金掃清了道路。路透
美國眾議院通過總價值950億美元的對外援助法案，其中包括《烏克蘭安全補充撥款法案》，為向烏克蘭提供數百億美元資金掃清了道路。路透

美國眾議院四月廿日批准向烏克蘭以色列和印太地區提供九百五十億美元撥款法案，媒體簡稱為「援助烏以台法案」。包括為基輔提供六百億美元；向以色列提供兩百六十億美元，並向包括加薩在內的衝突地區平民提供人道援助；八十億美元用於印太地區。預計參議院最早將於三日後通過該法案。法案雖被稱為「援助」法案，但實為撥款法案，分析前因後果，頂多只是提供以色列援助，其餘部分則與「援助」相去甚遠。

俄烏戰爭主要由美國主導的北約東擴而起，特別是前此兩次策動「顏色革命」，推翻親俄的民選政府，不啻美國引領西方諸國在烏克蘭打「代理人戰爭」，也就是由烏克蘭人對抗入侵的俄國，並希望藉此削弱俄國。但由於戰事不順，美國國內停止對烏撥款呼聲日益增強。雖然共和黨籍議長呼籲「寧願向烏克蘭發放子彈，也不願向美國男孩發放子彈」，仍有大多數共和黨人投了反對票。之前美國已投入超過一千一百億美元，戰局前景卻頗不樂觀。撥款中約有三分之二用於美國提供的軍事裝備，讓美國軍工產業乘機再度大賺一筆。

以色列在巴勒斯坦立國，一方面是由於在二戰納粹屠殺的陰影下，流離失所的猶太人亟需領土建國，一方面也是美英列強在中東阿拉伯人環伺的產油重地布下的棋子，以制衡「非我族類」的阿拉伯人。拜登就常說「如果以色列不存在，我們就必須發明它」。而美國強大的「以色列遊說團」在兩黨政客中可謂「所向披靡」，因而在眾院以壓倒性比數通過援助法案。

以色列在加薩的「種族滅絕」暴行令人髮指，其國防部長早些時候表示，以色列正在與「人形動物」作戰，他承諾「全面圍困」。最近報導更揭露其軍方利用人臉辨識技術鎖定哈瑪斯成員，待其返家後再定點轟炸，亦即意圖殲滅其全家，慘無人道已近瘋狂。

據統計，目前已遇害的三萬四千個巴人中，絕大多數為婦孺，同時以色列試圖斷絕對難民的糧食供給；軍方轟炸美國納稅人支持的國際救援委員會據點，這起攻擊是由一架美製戰鬥機投下的美製炸彈造成的。前拜登和歐巴馬政府官員評論說：「我們提供了維持戰爭的物資及政治支持，在聯合國提供了維持戰爭的外交掩護」，直指這就是美國人的戰爭。

最近以色列對伊朗駐敘利亞領事館進行致命轟炸，導致伊朗對以色列進行報復性打擊，凸顯出一場更大規模的衝突危險，可能會如以國總理內唐雅胡希望的，將美國捲入其中。

撥款方案中最無辜的是台灣。美國眾議院以約十一比一的投票率批准了媒體所稱對台灣的撥款；實際上其全名為「印度太平洋安全補充撥款法案」，宗旨是「繼續努力對抗共產中國並確保強大的區域威懾」，主要用於加強美國在印太地區的軍事能力。提到台灣的部分總與其他主要盟友、區域合作夥伴並列，不像將烏克蘭與以色列名稱明訂於撥款方案中。

即使其中有實質部分用於台灣，由以往美國對台灣安全的指指點點，其有效性也讓人存疑，卻讓人誤會美國鉅資援助台灣，首先將台灣與正發生戰事的烏克蘭與以色列並列，讓人怵目驚心；再者使台灣數十年前脫離美援，長期引以為傲的自立自強蒙塵，可謂得不償失。

以色列 烏克蘭 美國

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