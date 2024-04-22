美援烏以台 徒增紛擾

美國眾議院四月廿日批准向烏克蘭、以色列和印太地區提供九百五十億美元撥款法案，媒體簡稱為「援助烏以台法案」。包括為基輔提供六百億美元；向以色列提供兩百六十億美元，並向包括加薩在內的衝突地區平民提供人道援助；八十億美元用於印太地區。預計參議院最早將於三日後通過該法案。法案雖被稱為「援助」法案，但實為撥款法案，分析前因後果，頂多只是提供以色列援助，其餘部分則與「援助」相去甚遠。

俄烏戰爭主要由美國主導的北約東擴而起，特別是前此兩次策動「顏色革命」，推翻親俄的民選政府，不啻美國引領西方諸國在烏克蘭打「代理人戰爭」，也就是由烏克蘭人對抗入侵的俄國，並希望藉此削弱俄國。但由於戰事不順，美國國內停止對烏撥款呼聲日益增強。雖然共和黨籍議長呼籲「寧願向烏克蘭發放子彈，也不願向美國男孩發放子彈」，仍有大多數共和黨人投了反對票。之前美國已投入超過一千一百億美元，戰局前景卻頗不樂觀。撥款中約有三分之二用於美國提供的軍事裝備，讓美國軍工產業乘機再度大賺一筆。

以色列在巴勒斯坦立國，一方面是由於在二戰納粹屠殺的陰影下，流離失所的猶太人亟需領土建國，一方面也是美英列強在中東阿拉伯人環伺的產油重地布下的棋子，以制衡「非我族類」的阿拉伯人。拜登就常說「如果以色列不存在，我們就必須發明它」。而美國強大的「以色列遊說團」在兩黨政客中可謂「所向披靡」，因而在眾院以壓倒性比數通過援助法案。

以色列在加薩的「種族滅絕」暴行令人髮指，其國防部長早些時候表示，以色列正在與「人形動物」作戰，他承諾「全面圍困」。最近報導更揭露其軍方利用人臉辨識技術鎖定哈瑪斯成員，待其返家後再定點轟炸，亦即意圖殲滅其全家，慘無人道已近瘋狂。

據統計，目前已遇害的三萬四千個巴人中，絕大多數為婦孺，同時以色列試圖斷絕對難民的糧食供給；軍方轟炸美國納稅人支持的國際救援委員會據點，這起攻擊是由一架美製戰鬥機投下的美製炸彈造成的。前拜登和歐巴馬政府官員評論說：「我們提供了維持戰爭的物資及政治支持，在聯合國提供了維持戰爭的外交掩護」，直指這就是美國人的戰爭。

最近以色列對伊朗駐敘利亞領事館進行致命轟炸，導致伊朗對以色列進行報復性打擊，凸顯出一場更大規模的衝突危險，可能會如以國總理內唐雅胡希望的，將美國捲入其中。

撥款方案中最無辜的是台灣。美國眾議院以約十一比一的投票率批准了媒體所稱對台灣的撥款；實際上其全名為「印度太平洋安全補充撥款法案」，宗旨是「繼續努力對抗共產中國並確保強大的區域威懾」，主要用於加強美國在印太地區的軍事能力。提到台灣的部分總與其他主要盟友、區域合作夥伴並列，不像將烏克蘭與以色列名稱明訂於撥款方案中。

即使其中有實質部分用於台灣，由以往美國對台灣安全的指指點點，其有效性也讓人存疑，卻讓人誤會美國鉅資援助台灣，首先將台灣與正發生戰事的烏克蘭與以色列並列，讓人怵目驚心；再者使台灣數十年前脫離美援，長期引以為傲的自立自強蒙塵，可謂得不償失。