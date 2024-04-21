星期透視／新閣走向 不如解讀總統傾向

行政院各部會首長人選，在四波名單公布後，輪廓已大體成形。觀察各界對人選的褒貶，明顯與政治立場的差異有關。藍營人士較關注被任命者的人品操守與過往紀錄；綠營人士則對派系平衡較多著墨。但似乎都畫錯了重點。

部會首長如果享有獨立空間得以一展長才，過往紀錄與人品操守便值得關注；行政院院會若一如歐陸內閣制國家，以集體責任的合議制運作，則派系平衡當然值得討論。但台灣憲政體制為高度集權的「首長制」，連行政院長都曾哀嘆院長角色如同「小媳婦」、只能聽命總統辦事，遑論其他部會首長。尤其，台灣閣員的任命無須立院行使同意權，派系背景根本無法穩固閣員地位，談派系平衡似乎也屬多餘。就算是民主典範的國家雖然對專業有較高的尊重，但媒體談及內閣官員仍喜以「全是國王人馬」形容，台灣向來政治凌駕專業，閣員施展抱負的空間有限，出身與派系頂多只是就職前的花絮。

首長制內閣最大的隱患，便是閣員為了獲得首長關愛的眼神，會在政策討論時隱藏個人意見以避免觸犯龍顏，最後導致首長做出錯誤的政策判斷。曾有學者研究何以哈佛蛋頭菁英雲集的甘迺迪總統內閣，竟會做出突襲古巴的錯誤決策？結論便是這些菁英深怕在不熟悉的領域自曝其短而不敢發言，導致討論被少數高調者壟斷，政治心理學稱之為「集體思維」魔咒。美國多元社會尚有如此狀況，統獨割裂的台灣恐怕只會更加嚴重。

故而，在首長制架構下，閣員如果與「層峰」出現觀念上的歧異，必然是前者被迫修正或離職。閣員既然是首長可以揮之即去的下屬，分析他們的背景與想法便顯得多餘。川普曾組成美國史上最保守內閣，閣員有三分之二不曾在政府部門工作過，照理都為配合川普理念才進入政府，但儘管如此，川普內閣人事更迭卻是破紀錄頻繁。外界批評其內閣缺乏穩定，川普辯駁：「我的內閣皆是積極任事的人，他們所以積極乃因我在監督…對於一些表現不佳者，我讓他們離開，你若稱此為動盪，我並不同意，這其實是領導者的慧詰。」

因此，與其分析新閣員的出身與派系，希望從中揣測未來政府政策的走向，倒不如直接解讀總統當選人的政策偏好。如果這些偏好與特定閣員的主張不同，該閣員的位置大概也不可能久坐。

例如，賴清德在選前便已明示，二○二六年的能源配比將不再有核能發電。但準經濟部長郭智輝卻表示，他已就缺電問題走訪企業調研，不排除有條件讓核三延役。非核化不僅是賴的主張，也是民進黨的神主牌，郭還沒上任就去捅馬蜂窩，過去的經歷再輝煌又有何意義？無怪乎有名嘴揣測，郭被提名僅是為核三延役解套，果真如此台灣的人才也未免太過廉價。

與此相反則為勞動部長何佩珊，黃國昌委員直言她沒資格擔任斯職，勞工團體更點出她長期為資方辯護，是過往勞基法修惡的主要打手，與勞工利益捍衛者的角色落差太大。但何主張以政府財政挹注勞保，喊出「只要政府在，勞保不會倒」，與賴選前承諾以公務預算貼補勞保虧損的觀點遙相呼應。媒體說何的出線「大爆冷門」，但懂得揣摩上意又豈會長守寒窯？（作者為中華戰略學會資深研究員）