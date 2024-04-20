改善審判制度 創雙贏

法官之辛勞不是血汗工廠可形容，司法院長要法官「不要整天綁在辦公室」，是勸慰法官回宿舍再寫書類？昨法官協會發起「白花追思運動」追悼法官李昭然同時，又傳高院法官在法官辦公室突然昏厥、送醫急救，顯見法官工作嚴重超載。法官在結案時間壓力下，要求裁判品質很困難，連帶影響訴訟當事人權益。在案件數量無法減少下，審判制度應立即調整，別讓法官耗費精神在無謂或濫訴案件，才是正道。

舉例而言，當事人有時利用「以刑逼民」，先告刑事，等起訴後再提附帶民事訴訟。大家都知刑事是手段，民事才是目的，很多時候不是不想和解，是雙方金額差距太大，可是因制度使然，所以刑事必定先下判決，附帶民事才會開始審理，讓刑、民事法官都要審理並作出判決。若法院可先審理附帶民事部分，確定給付或賠償金額後另一方本人或透過保險公司理賠，被害人就撤回刑事告訴，刑事庭此時就可作出不受理判決，也不會增加民事庭負擔；民事庭在審理時，就事實認定也可參考起訴資料。

又如目前刑事案件就一審上訴二審可說全無限制，甚至刑事訴訟法第三四八條修正後，當事人可僅針對刑度輕重上訴。可是量刑輕重明定為上訴理由之後，法官要考量的事項更多，要更加交代為什麼判如此刑度。雖然修法後的規範是正確的，卻會讓心存僥倖的被告想先拚看看，本來可和解的案子就先不和解；本來想自白犯罪的就先不自白看能不能拚無罪，如果一審判輕算撿到，判重就上訴，二審時再和解或自白就成為「犯後態度良好」可請求減刑。結果一審刑事庭法官費再多心力只是把自己累個半死，又壓縮了審理其他案件的時間。因而，在規範上就應要有限制，以減少就刑度不服而上訴的情況。司法院只要盡快提出修法草案，就可立即改善。

在司法行政程序上，司法院也應簡化流程。司改絕大部分是在改革法官，像要求法官要準時開庭、準時結束，判決文書要清楚易懂，這絕對正確；但判決書類是法律專業文書，再怎麼白話也可能無法讓當事人全盤了解，司法院可強化法院訴訟輔導的功能，而不是要求法官判決書應該鉅細靡遺解釋說明。近年這現象已有改善，但是判決書篇幅過長仍很常見。判決書的篇幅與判決品質並無關聯，筆者聽過資深最高法院法官上課時表示，其判決書都是以手書寫，不超過幾頁事事都交代清楚，司法院該讓法官有更多時間專注案情、發現真實，而不是選寫判決書類。

日劇「HERO」中，久利生公平檢察官（檢察官是廣義司法官）可用上幾天只為調查一案；日劇「鴉色刑事組」，入間法官在審理案件有疑問時，直接發動職權調查，自己跳下來尋找證據。但戲劇在現實中不可能發生。法官沒有充足的審理時間，會發生對事實誤解的危險，當事人必不服，然後不停上訴，造成司法資源及訴訟當事人雙輸。想解決目前困境，就要給法官充裕的時間，也可使當事人蒙利，也是民眾普遍的期望。

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