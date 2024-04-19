政府應更優化水資源營管

聯合報頭版「水情緊，超越百年大旱」，指石門水庫蓄水率剩百分之廿四，全台有十四座水庫蓄水量不足四成。但水利署水情燈號，除了從桃園到台中是「提醒」的綠燈外，其餘都是正常。同時，氣象署對全台九縣市發出大雨特報，也包括了桃園到台中，則水利單位該防汛或抗旱？

雖說水利機關一手防汛、一手抗旱並不罕見，但通常其範圍並不重疊，上述資訊因而顯得衝突與詭異。水利署研判三個月內供水無虞，但竹科焦慮、農民哀怨也是未雨綢繆。或許「縱容圈地建廠」說出了政府為推動電子科技業設廠，造成部分用水緊張，但從另一方面看，水資源的營管應更優化。

為增加供水，水利單位多管齊下，開發伏流水、修法讓工業大戶使用再生水、建設海淡廠、執行珍珠串計畫加強調度能力等，這些都是正確而必要的，但仍有不足，甚至資源有往伏流水、調度計畫傾斜的現象。

伏流水是整個水循環的一部分，抽取使用一定會影響下游地面水或地下水，不能當做是「多出來」的水源。調度計畫對局部乾旱是經濟有效的措施；新竹缺水從桃園調度、石門不足從翡翠輸水。但若氣候變異，春雨少、梅雨缺、颱風不來，則將造成大範圍乾旱，調度有其範圍與極限。

再生水與海淡水是較穩定的水源，但都耗能而成本高。若考慮碳排，將來再生水與海淡水都要使用綠能，若不要核能則成本更高，因此增加蓄水空間及減少蓄水損失的工程都要再加強。增加蓄水空間可考慮人工湖、河口堰、加高水庫壩高、水庫清淤等；減少蓄水損失方面過去較少執行，可從水庫止漏、減少蒸發著手，更優化水庫營管。

目前水情不能掉以輕心，梅雨預報是「正常偏少」，若颱風屆時又不來，三個月後眼看水車街上跑，可能就不只是抗旱演練了！