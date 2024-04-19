水庫窘狀 源於農政沉痾

《聯合報》四月十八日頭版頭條「水情緊，超越百年大旱」報導，配上水庫見底的照片，內文指出全台有十四座水庫蓄水不滿四成，怵目驚心。

水庫見底有多重因素，首先自是降雨稀少。再來是去年底為配合選情，農政機關開放今年一期稻春耕，且取消實施數年的輪作休耕，稻田用水激增。最後是稍早台電機組因地震跳機，緊急調撥水庫放水發電補差額。天候無法預料及管控，但是否允許春耕，卻是官員十足可作、應作的決策。從結果論定是錯誤決策，也是選舉貽害所致。

應該深切檢討的，是整個生產性農業，首要就是稻米的公糧保價收購政策，因循苟且多年，先前仍有朝野立委競相提案要求加碼收購價。殊不知政府訂定戰備存糧，是可供全民三個月食用量約卅萬公噸，而一、二期稻作每年產量可達一四○萬公噸，還有在ＷＴＯ入會時期簽訂的、每年進口十餘萬公噸之海外米穀，因此公倉存量累積已可供食九個月；再加上民間糧商庫存，全台存糧早已超過一年份之多。何況現代戰爭，共軍若攻台可能首戰即終戰，豈可能坐視我們在島內採茶、種稻、餵豬的農家樂？

公倉過期的陳穀，最後歸宿是廉價釋出做堆肥或飼料。如果想外銷，也只是意思意思，畢竟不但亞洲鄰國如菲越泰印的出口米價都比我們便宜，美國米也是價廉物美。何況整體來說，台灣一年農產進出口有一五○億美元逆差，且是逐年增加的趨勢，農產外銷原非台灣的強項。

更有甚者，稻田占全台農地的三分之一、灌溉用水占農水總量六成，農業用水消耗全台水資源七成。這回石門水庫的窘狀，與春耕大量用水有絕對關聯。廿一世紀的台灣並不需要生產這麼多米穀，現實更是民眾米食量年年降低；如果稻作是「山」，絕非護國神山，而是需要以愚公精神來挪移的擋路大山。

多年以來，華人文化裡的用詞有「奸商」、「貪官」負面評語，但輿論罕有批評農業及農民，只有「鋤禾日當午、汗滴禾下土」的弱勢形象贊語，連時有所聞的蔬果農藥殘留過量，也是噤聲低語輕輕帶過。其實士農工商對社會各有貢獻，從業者有好有壞也是必然。值得玩味的是，年度中央政府各部會預算裡，文宣經費最多的竟然是農業部！產值僅占國內生產毛額百分之一點四的生產性農業，「一四五○」經費竟如此寬裕，難怪你我他都被洗腦！

呼籲即將接任大位的賴清德先生，找一個真正能解決問題的人主掌農業部，果斷應對沉痾宿疾，而不是偏聽老農派民代或農運文青之流「補貼、補助、補救」的「三補」之策。「補」只能苟延殘喘卻不能開創新局，難道賴清德總統願意瞻望未來交棒之時，公倉存穀繼續破表、再創新高紀錄？這豈是幸福農業的歷史定位？