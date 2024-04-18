縱容圈地建廠 缺水無所遁

新政府即將上任之時，又傳水情吃緊。政府在水利工程投入的經費極可觀，每年還忙著解釋澇旱與氣候變遷的關聯性，是否也該想想水資源的策略方向有無調整空間。

從宏觀來看春分清明後的乾旱缺水問題，過去有過極度乾旱的紀錄，那是發生在前一年水庫未蓄滿，次年春雨晚到的現象。這沒辦法怪管理單位，僅能呼籲所有用水端共體時艱。然而，近幾年的缺水卻不太相同，因為水政管理單位在十月之後常說水庫庫容豐腴，次年用水不虞匱乏。若時逢選舉年，執政者更是保證春耕沒有問題、高科技設廠也有充足水源。但是，選戰結束到了春分，缺水警語又紛紛出現，水庫水位屢創新低。

最近幾年，不管春雨來不來，我們都是捉襟見肘在處理春季缺水。原因在於沒有規畫的工業發展！政府為推動電子科技業設廠，縱容電子業者在各地圈地建廠。以最近嘉義即將有科技廠進駐為例，嘉義原本就有該地的水資源分配制度，多了一個科技廠嬌客，連水權申請都沒有就能設廠？

挖東牆補西牆是造成用水匱乏的主因，水政管理單位為滿足大型工業用戶的無限需索，想出類似地下水水源用水的傍河取水（伏流水），甚至想設立大型耗能的海淡廠來滿足用水需求。原本水價已經夠低廉了，現在還期待用高成本高耗能的海淡水來迎合工業。如果相關產業用了這些高碳排的水源，會不會在產品外銷時被質疑未善盡碳排削減？

近年來政府一直強調台灣要營造不缺水的環境韌性抗旱機制，這是理想也可能是夢想。我們先要理解韌性的底線在哪裡？當雲嘉南農業缺水時，在台北提倡韌性管理，會不會太任性一點？講韌性管理的學者與官員，應該先到缺水重災區過過缺水生活，才有資格回到廟堂發表高見。水利專業背景的工程師都知道不缺水是不容易達成的目標，但可忍受缺水環境則是可以期待的。

怎樣可以忍受缺水情境？就是讓受災區民眾理解缺水無法全然避免，但可以很快讓大家維持既有生活步調的最低要求。其中包含產業保險輔助、臨時配水機制、非民生用水高用水費率、新建屋舍設計規範、土地利用限制、工業興辦管制等統合運用。這沒有高深的學問，也不需投入無窮大的預算，現行的法規條文約略夠用。只要務實調查與協商，民眾會體會政府的用心與溫暖。

竹科搶水大戰已開打，中部水情也很緊張；如果南部再沒有下雨，或是下在不對的位置，缺水事件也將重演。中南部地區無法遁逃缺水的輪迴，也無法找到可信賴的用水環境，這是最無奈的宿命。大自然的挑戰要虛心面對，但執政者總有減緩缺水威脅的想法吧！新政府新氣象，請睜開眼睛，看看民眾殷盼的眼神，才有機會找到水資源管理的新契機。