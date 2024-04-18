校園防霸凌新規可行嗎

自去年八月推出新版「校園霸凌防制準則」草案引發各界批評後，教育部在部長卸任前，於正式實施前兩日突襲式公告，引起各界熱議。新制包括放寬受理期限、新增調和制度、準則不再處理師對生霸凌等措施。但本次修正是否能適用教育現場？有待觀察。

新版《校園霸凌防制準則》的重大改變包括：適度增加學校行政權限、釐清權責與規範、導入調和制度與確定輔導先行體制、師對生霸凌案移轉校事會議處理。雖新版準則回應並解決部分現場問題，但依據筆者從事校園事件處理經驗，新版準則乃至於當前校園相關法令，存有諸多問題亟待解決：

一、當前學校處理師生與生生衝突，共有性平、霸凌、校事會議、教保人員調查四套法規，但運作迥異；受理天數長短、審議單位人員資格、調查小組人數、性別、專業別比例、行為人拒配合調查有無罰則、有無申復權、調查期程、調查報告交付對象等規範均不同。然是類案件之接案單位均為學務處，學務人員異動頻仍、經驗不足是長久問題，但教育主管機關始終不願面對加以改善，學務人員在四套迥異法規運行拉扯下，不犯程序瑕疵已具高難度，遑論順利結案。

二、二○一二年準則實施後，教育部即比照性平模式，委託台北大學橄欖枝中心並授權各縣市辦理霸凌調查人員培訓，行之有年亦培育甚多調查員，在霸凌定義模糊不清狀態下，協助各校解決難題。但去年起專審會、校事會議、生對生霸凌調查員培訓全部回歸教育部，今年起更取消對橄欖枝中心的補助，原先橄欖枝中心與各縣市培育的霸凌調查員資格全數作廢，多年成果付諸流水；不重新調訓具經驗的調查員，卻重新培訓新人，浪費教育人才資源。

三、導入調和制度立意甚好，亦嘗試將修復式正義應用於霸凌調解，但讓霸凌事件衝突之兩造親生共處一室，欲以校外專家中介調和方式修復關係，卻忽略華人父母愛面子、難以在孩子面前向外人示弱之特質。有經驗的學務人員處理校園衝突，甚少會讓兩造家長陪同孩子談和，因是類場面極易擦槍走火。調和制度屬校園事件處理之重大變革，應於案件量多的直轄市以「前導學校」試行滾動修正，而非冒然推動。

四、當前學子受教權高漲，家長投訴案件日益增加，教育局一紙公文到校，無論具名與否、亦不問真偽，一律強制開啟調查。新版準則明訂主管機關可先過濾篩選投訴案，但縣市教育主管機關有無肩膀先行過濾案件？而非大小投訴案均函轉學校開啟調查，耗損行政量能，打擊基層士氣，徒增困擾。

現行校園法規往往是在重大校園事件後急就章制定修正，且法規修正若受少數團體控制操盤而修訂，卻未充分回應基層回饋，只會降低利害關係人服從與執行之意願。其實早於準則公布時，教育部亦訂有「各級學校防制校園霸凌執行計畫」，但該計畫多年未修正，經費從未到位，各校僅能憑藉霸凌準則於事發後止血。如何讓學校回歸教育功能，於前端防制，而非事事開立小型校園法庭，撕裂親師生信任關係，是未來所有教育合夥人的課題。