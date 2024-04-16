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別讓政客拿你的健康買票

聯合報／ 盧俊瑋／皮膚科醫師（台北市）
因不滿政府增招醫學生政策而引發的南韓住院醫師罷工潮逐漸擴大，但政府仍堅持要增加招生2000人，強調應根除醫界利用集體行動達成訴求的文化。圖為南韓首爾舉行的反對政府醫療政策的醫生集會上。歐新社資料照
因不滿政府增招醫學生政策而引發的南韓住院醫師罷工潮逐漸擴大，但政府仍堅持要增加招生2000人，強調應根除醫界利用集體行動達成訴求的文化。圖為南韓首爾舉行的反對政府醫療政策的醫生集會上。歐新社資料照

南韓總統尹錫悅及其政黨在本月十日的國會大選全面失利，自身也面臨其夫人被懷疑收賄即將接受調查的情況。對比此前他強硬拒絕與南韓醫生團體討論增加醫師人數，引發醫師罷工潮也在所不惜的強悍，簡直判若兩人。

這讓人不禁懷疑，這位原本打著降低醫師門檻、增加醫師人數就可以增加民眾就醫可近性的口號，一心想著要強行增加醫師入學名額，卻拒絕改革第一線醫護環境的尹錫悅，在這件事上，是否就是為了要透過抹黑屬於少數人的第一線醫護，在南韓國民面前塑造「為國民發聲」的強人形象，以挽救當時他已疲弱不振的選舉風向？

然而最終，不但選舉仍舊失敗、自身的清廉備受懷疑，受到分化傷害最大的，卻是第一線醫護人員與民眾的互信。罷工持續期間，民眾的健康損失以及生命的流逝，說到底只是政客在權勢交換下的犧牲品。

同樣的場景，也一再於台灣上演。每當有學名藥成分不純必須下架、原廠藥物退出台灣等不利於健保自我宣傳的消息傳出，沒多久就會在新聞上看到某些所謂「醫界大爆料」出現；不是「醫師無良」，就是「護理師愛錢」。結果就是健保體制造成台灣醫療品質下降的消息，消失無蹤。

最後表面上風平浪靜、歌舞昇平，檯面下繼續壓榨第一線醫護人員；政客及健保官員繼續開心地用低價且水準低落的健保，購買民眾的滿意度。

親愛的台灣人啊，別再讓政客用你的健康來買票！你以為的省，省的其實不是你的錢，而是你和你家人的健康以及相處的時間！

健保 南韓 醫師

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