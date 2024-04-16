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年改批鬥再起 傷痛重新來過

聯合報／ 薛慧綺／教師（台東市）
立法院會12日上演表決大戰，過程中有兩案打成平手，立法院長韓國瑜（上排中）出手做出關鍵裁決，藍營公教年改修法版本付委審查。記者林伯東／攝影
立法院會12日上演表決大戰，過程中有兩案打成平手，立法院長韓國瑜（上排中）出手做出關鍵裁決，藍營公教年改修法版本付委審查。記者林伯東／攝影

四月十二日立法院內上演「軍公教年金停砍復議案」表決大戰，藍綠兩黨各自為了理想堅持，可謂平分秋色。會後各黨開始進行檢討，話題度最高的就是缺席者與立場表態問題。然而，正當大家聚焦在誰是黨內戰犯、議事攻防是否有瑕疵時，我們曾經歷過、受傷痛苦過的批鬥行為，又重新崛起。

這幾天在各大社交平台、通訊群組中，陸續出現幾則匪夷所思、令人啼笑皆非的話題，散布的速度之快，步驟邏輯也可見精心設計。筆者不敢妄自揣測這是否為有組織的網軍動員，但同樣的仇恨對立氛圍，不得不讓社會驚懼。

依照訊息發布順序來看，將軍公教人員打為拖累政府的米蟲，造成群眾二分法的對立是首要動作，這也是多年前推動年改時的炒作主軸。「納稅人六成的所得稅都成了軍公教退休金」，軍公教人員也是有繳所得稅的，且目前國會議事透明、國會頻道隨時可察看，卻仍散布這種訊息，除了表現出對國家稅收應用、預算審查的無知，剩下的不是製造輿論仇恨，又是什麼？

再者，製造老年退休者與年輕人的敵視。「公教人員都有房產，賣房給兒女出國，有錢囤房炒房」，以筆者所在地區為例，四、五十年前卅萬可到手的房子，如今隨便一棟即可達七百至九百萬；當年公教人員月薪只有幾千元，如今看似穩定的月薪，又只能占房價的百分之幾？幣值的改變、經濟的起伏，以至於物價房價上漲，絕對不是單一原因造成；前述彷彿占盡便宜的公教人員，在六都一樣買不起房，或者一生背房貸。低薪的來源是什麼？筆者相信敲鍵盤散布訊息者，也是關心國家經濟民生的，與其在這裡妄自菲薄、忌妒羨慕恨，怎麼不去追根究柢問為何經濟這麼差？

眼見群眾二分、老青分化效果不如以往，就開始操作同溫層猜忌內鬥。「十八％就要恢復了，消防最高一點九萬元的外勤加班上限，又要倒退回一三五○○元」，軍警消是人民的保母，保衛國家安全、保障社會秩序、救助災害危困，是大家有目共睹的。花蓮震災消防人員勇敢救援歷歷在目，卻被當成年改討論的子彈。軍警消最缺的是什麼？是他們在保衛國人時，有沒有足夠的裝備？執行任務時，有沒有政府與人民的支持？奉獻人生最精華的年紀，後半生有沒有足夠的照顧？照散布訊息者字面上的意思，是否認為削減應得之撫卹很正確？況且消防的外勤加班，本就不應是一時之惠。

不要為了政治而政治，也不要隨著政客起舞。高舉改革、族群共榮口號的政府，只能讓所有人向下沉淪、互相批鬥嗎？喜於背後散播不實消息、製造社會動亂之人，為什麼不去看看國家真正的問題是什麼？個人又貢獻了什麼？

猩猩能言，不離禽獸；鸚鵡能言，不離飛鳥。既自許有正義感、關心民瘼，不如拿出點實際的行動讓國家更好。

年改 軍公教

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