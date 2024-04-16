科技．人文聯合講座／人定勝天乎？403震災的省思

四月三日芮氏規模七點二震災正好發生在台灣最美的後花園，也是世界遺產潛力點：太魯閣國家公園，其險峻秀麗的峽谷地形，受地殼活動隆起與立霧溪水長年切割交互作用，再加上石灰岩地質，峽谷有一種特殊的碧綠偏青之景色，與天空雲霧輝映。而太魯閣族早在此棲息遷徙，加上自清代以來為了東西交通輸運與軍防，無論是原住民之獵徑、日治時期的補給山徑，逐一牽引了爾後中橫的開發。 太魯閣國家公園內有諸多天險步徑，包括錐麓古道，均為昔日之獵徑與物資輸送道。郭瓊瑩／攝

太魯閣國家公園內有諸多天險步徑，包括錐麓古道，均為昔日之獵徑與物資輸送道。郭瓊瑩／攝

太魯閣國家公園出版的《山徑百年》一甲子歷史紀錄顯示，今日山徑、公路每一吋都積累了先人之滴滴汗水與血淚。許多橫跨立霧溪的橋有犧牲者之名。其間長春祠，係紀念修築中橫公路而犧牲的二二五位築路人，受傷者更不計其數。 長春祠係為紀念中橫犧牲之築路人而建，而其也多次遭天災崩壞而移位。郭瓊瑩／攝

築路人幾乎用「手」進行爆破、用斤斧打通隧道，在燕子口設有一座「人定勝天」的石碑。昔時由蔣經國先生協同美國地質專家親自領軍踏勘修通的中橫公路。今日回首，確實是「鬼斧神工」，也為安置榮民借助其力完成了這舉世難得的「人為建設」。

鬼斧神工的峽谷隧道景觀係經先人血汗鑿出，壯觀但風險高。郭瓊瑩／攝

今日，中外人士踏著築路人之血汗得以輕易欣賞世界級景觀，而台中、南投之高山農產品也得以穿越東西線送往都會區，包括五○年代熱門戶外遊憩活動—中橫健行…，其間亦烙印了太魯閣族與日人戰爭之斑斑血跡。

回顧歷史，若未有中橫之開發，則一九三七年設立之「次高太魯閣國立公園」，亦只能步行，也不會有今日觀光遊憩與高山農業經濟發展；更不會有亞泥及一些潛在金礦之開發。這一路走來，沒有對錯，它只見證了「人定勝天」「鬼斧神工」背後是有一定的代價要付出。而文明化、現代化開發，無論是理想中的環島高鐵高速公路…這些均是現代人當下對照東西岸均衡發展之「願景」亟求。

地球開世以來，大地的生息原有其大自然的運作秩序，而今因數位媒體之發展，讓吾人得以更貼近災害現場，而既有了文明化、都會化發展，當代自不可能零開發。面對長春祠三次因地震土石流而移位，靳珩橋、慈母橋、天祥、文山、白楊步道…經年不斷大小落石崩塌；大自然正明確地警示人類：「人定勝天」是不可能的，每個人為干擾均會有反撲之代價，只是衝擊不同而已。

特殊地質地形內之落石崩塌已為常態。郭瓊瑩／攝

台灣東部的地震風災已是常態，面對此常態吾人如何記取教訓更謙卑面對大自然，用更輕柔的方式介入大自然，以更虔敬之心敬畏大自然。對於已開發地區妥為監測預警治理，而已嚴重斲傷地區應讓大自然休養生息一段日子。

決策高層勿再蹈九二一覆轍，因受民意壓力而要求立即復原、開園。大自然生息休養是需時間的，不怨天也不尤人。惟如何確保東部之基本生活權益與可持續經濟發展，謹記「人不能勝天」，唯有「道法自然」方能自傷痛中回復生機。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）