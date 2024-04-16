馬習二會 陸生來台開門？

馬習二會中，習近平提到「樂見大陸民眾多去寶島看一看」。各界解讀，習近平這一說，有可能為中斷已久的陸客、陸生來台重開大門。其中在恢復陸生來台就讀方面，是否擴大「專升本」（大陸高職高專畢業生赴台就讀兩年制技術學院，修業期滿成績合格者可以取得學士學位證書）學生來台就讀？值得研究與關注。

上個月中國大陸召開「兩會」，許多人大代表與政協委員都提到要實現政府工作報告中提到的「新質生產力」，必須輔以建立「高素質勞動力」培養機制。高素質勞動力是指那些技術含量高、具備複合技能、工資高、職業壽命長的高級技術工人。大陸總結世界工業發展史，凡工業強國都是技師技工大國。如日本，整個產業工人中，高級技工占四成，德國則高達五成，而中國大陸目前僅占百分之五，高級技工缺口近一千萬人。

此外，中國大陸的高等教育發展也正致力於「破四唯」的形式主義，也就是高校老師或培養的學生，不應只看其發表論文的數量等級、職稱高低、學歷背景和獲得的獎項，應關注其是否具備業界所需要的實際能力和貢獻。

在中國大陸致力培養這些「大國工匠」的同時，台灣一些前身為五專，曾參與並見證台灣經濟奇蹟、具備特定學科專業特色的科技大學，似能參與其中，並扮演一定角色。以全台規模最大的高雄科技大學為例，前身是高雄工專及高雄海專，畢業校友成就在業界頗負盛名，為昔日的台灣經濟發展培養了許多「三中一青」：以中南部為基地、掌握中端技術、成功創業的中小企業主。

此外，擁有全台最大產學合作平台的高雄科技大學「創夢工廠」（育成中心），是許多中國大陸高校創新創業孵化器的借鑑原型。相較於陸客赴台旅遊帶來的短期經濟效益，兩岸高校互動與青年交流，對兩岸長期的和平穩定發展更具實質意義，並能創造底氣。

四年前中國大陸因疫情原因，片面宣布暫停陸生來台升學。不要說是「專升本」，連在台就讀本科（大學部）的陸生都已相繼畢業，陸生在台就讀人數已瀕「清零」狀態。

按照九年前首次「馬習會」達成的協議，陸方答應「專升本」生源地由原來福建、廣東二省，增加浙江、江蘇、上海、北京、湖北與遼寧等六個省市，我方教育部也核定陸生「二年制學士班」，由原來一千名增加至一千五百名。

事實上，中國大陸近幾年「專升本」的報考人數遽增。二○二三年大陸全國「專升本」招生人數約九十三萬，報考人數約一八○萬；上述可以赴台攻讀「專升本」的八個省市，福建省報考人數約五萬多，錄取僅三萬左右。在如此激烈的「內捲」競爭中，赴台培養大陸自身在高階勞動市場的競爭力，似乎值得考慮。