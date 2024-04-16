聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬習二會 陸生來台開門？

聯合報／ 李允中／大學教授（台中市）
大陸多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停，我方可先釋出善意。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。本報資料照片
大陸多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停，我方可先釋出善意。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。本報資料照片

馬習二會中，習近平提到「樂見大陸民眾多去寶島看一看」。各界解讀，習近平這一說，有可能為中斷已久的陸客、陸生來台重開大門。其中在恢復陸生來台就讀方面，是否擴大「專升本」（大陸高職高專畢業生赴台就讀兩年制技術學院，修業期滿成績合格者可以取得學士學位證書）學生來台就讀？值得研究與關注。

上個月中國大陸召開「兩會」，許多人大代表與政協委員都提到要實現政府工作報告中提到的「新質生產力」，必須輔以建立「高素質勞動力」培養機制。高素質勞動力是指那些技術含量高、具備複合技能、工資高、職業壽命長的高級技術工人。大陸總結世界工業發展史，凡工業強國都是技師技工大國。如日本，整個產業工人中，高級技工占四成，德國則高達五成，而中國大陸目前僅占百分之五，高級技工缺口近一千萬人。

此外，中國大陸的高等教育發展也正致力於「破四唯」的形式主義，也就是高校老師或培養的學生，不應只看其發表論文的數量等級、職稱高低、學歷背景和獲得的獎項，應關注其是否具備業界所需要的實際能力和貢獻。

在中國大陸致力培養這些「大國工匠」的同時，台灣一些前身為五專，曾參與並見證台灣經濟奇蹟、具備特定學科專業特色的科技大學，似能參與其中，並扮演一定角色。以全台規模最大的高雄科技大學為例，前身是高雄工專及高雄海專，畢業校友成就在業界頗負盛名，為昔日的台灣經濟發展培養了許多「三中一青」：以中南部為基地、掌握中端技術、成功創業的中小企業主。

此外，擁有全台最大產學合作平台的高雄科技大學「創夢工廠」（育成中心），是許多中國大陸高校創新創業孵化器的借鑑原型。相較於陸客赴台旅遊帶來的短期經濟效益，兩岸高校互動與青年交流，對兩岸長期的和平穩定發展更具實質意義，並能創造底氣。

四年前中國大陸因疫情原因，片面宣布暫停陸生來台升學。不要說是「專升本」，連在台就讀本科（大學部）的陸生都已相繼畢業，陸生在台就讀人數已瀕「清零」狀態。

按照九年前首次「馬習會」達成的協議，陸方答應「專升本」生源地由原來福建、廣東二省，增加浙江、江蘇、上海、北京、湖北與遼寧等六個省市，我方教育部也核定陸生「二年制學士班」，由原來一千名增加至一千五百名。

事實上，中國大陸近幾年「專升本」的報考人數遽增。二○二三年大陸全國「專升本」招生人數約九十三萬，報考人數約一八○萬；上述可以赴台攻讀「專升本」的八個省市，福建省報考人數約五萬多，錄取僅三萬左右。在如此激烈的「內捲」競爭中，赴台培養大陸自身在高階勞動市場的競爭力，似乎值得考慮。

陸生 高校

延伸閱讀

他嘆大陸公車少「1設備」很落後 網反譏：台灣才奇怪

馬習二會國民黨態度保留是為2026？ 蔣萬安駁：想太遠了

馬習二會後 馬英九籲賴清德回到九二共識基礎

陸今年經濟增速 高盛、花旗上調預測

相關新聞

年改批鬥再起 傷痛重新來過

四月十二日立法院內上演「軍公教年金停砍復議案」表決大戰，藍綠兩黨各自為了理想堅持，可謂平分秋色。會後各黨開始進行檢討，話...

馬習二會 陸生來台開門？

馬習二會中，習近平提到「樂見大陸民眾多去寶島看一看」。各界解讀，習近平這一說，有可能為中斷已久的陸客、陸生來台重開大門。...

護國神山外移…政府應向全民報告

台積電已決定擴大赴美設廠，除了第一座廠房使用四奈米製程外，第二座廠房將從原規劃的三奈米跳升為最先進的二奈米；至於第三座廠...

法官身心俱疲 人民怎信司法？

士林地院刑事庭李姓法官於四月十二日凌晨在法官宿舍墜樓，不只其院檢同仁震驚不捨；更因是出於不勝負荷工作負擔，乃引起中華民國...

比「詐欺女王」更殘酷的現實

前幾年，我在Netflix上看過一部叫「詐欺女王」的電影，片中女主角抓到法律漏洞，戴上溫柔又慈善的面具，積極關愛獨居老人...

別讓政客拿你的健康買票

南韓總統尹錫悅及其政黨在本月十日的國會大選全面失利，自身也面臨其夫人被懷疑收賄即將接受調查的情況。對比此前他強硬拒絕與南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。