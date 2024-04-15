濤起風生舟共濟──悼台灣創投先驅徐大麟

好友徐大麟於三月卅一日辭世，心中滿是傷痛與感慨。我與大麟是建中高中部同班同學，相識已有六十七年，後來才知道其實我們小學四年級到六級在女師附小同校不同班，如果加上這三年，那麼就剛好滿七十年。高中時期我們非常要好。當時他老家在屏東，我還曾南下拜訪，他也常來我家留宿。那時受了李政道、楊振寧的影響，我們相約要考台大物理系，也雙雙被錄取。還記得放榜後我們知道台大物理系不好念，還一起到圓環去大吃一頓，做為「堅持努力，永不轉系」的誓師。

大學時期我們讀書玩樂都在一起，可以說是「孟不離焦、焦不離孟」。我還記得他大一時參加全校英語演講比賽，得了第一名，氣壞了一些外文系的同學。畢業後我們還是同一天同一班機赴美留學。學成之後我們都在IBM服務，只是他在西岸而我在東岸，但還是保持著密切的聯繫；兩家人關係非常好，連小孩也彼此熟悉。

在美國服務時期我們都很關注台灣，尤其是對台灣高科技產業的發展深具信心，之後也都接受潘文淵先生的邀請，參加工研院的Technology Advisory Committee（TAC），協助工研院電子研究所發展半導體及PC之計畫。一九八○年代初期我接受了李國鼎資政的邀請，成立了「資訊及電子工業評審小組」，大麟也是委員之一。後來我在IBM的老板Bob Evans離職到H&Q服務。他想在台灣設立H&Q的分部，我就推薦了大麟。一九八六年H&Q漢鼎結合了矽谷的創投在台設立，可以說是台灣創投界的先驅。他也是玉山科技協會的創始人之一，因此大麟對於台灣科技產業及創投產業的發展都有極大的貢獻。一九八九年我離開IBM回台灣創立怡和創投，也是多少受了他的影響。

回台之後大家各忙各的，美中台三地跑，反而見面的機會不多。但他在美國的住家離我女兒樂怡家很近，我女兒生病之後在家休養，大麟和沈悅常常過去探望，給予照顧。後來樂怡三次榮獲美國總統獎，他們也都親自前來參加頒獎典禮。去年大麟因身體狀況回台就醫，我們才有比較密切的互動。尤其這一年來，常常在電話裡討論心情、時事；三不五時就約出來吃飯，聊天。我熱愛美食，也常常找人送些好吃的過去給他品嘗。他的看護家裡種哈密瓜，他也特地送了一籠瓜果回贈，我們兩個老友你來我往，其樂融融。

猶記今年年初我公司的尾牙、小年夜晚餐，以及除夕年夜飯圍爐，我都邀請他來歡聚，大麟也非常開心。我們都認為老同學能夠在晚年時可以在一起聊聊天、談談話，是無比幸福的事。想不到除夕團圓是我最後一次見到他。新年剛過沒多久就接到了噩耗，大麟突然因心肌梗塞而病危。遺憾的是，本來我們一個多星期後要舉辦慶祝台大畢業六十周年的同學會餐敘，大麟卻無法參加了。

從二月廿九日他被送到台大ICU開始，我就持續為他禱告，並多次前去探望，拜託醫師能多予照顧，我還錄製了一段話，請護理師放給他聽，幫他加油打氣，希望大麟能化險為夷，早日康復。但終究大麟還是敵不過病魔的威力，在家人的陪伴下，放下一切，回歸主懷。

這幾年來我常在報章雜誌上發表文章，表達對各類時事的看法，也對政府施政提出建議。我們常常在一起討論，交換彼此的意見。我曾經寫了一首小詩表達心境，與他分享：

風輕雲淡話春秋，水綠山青自在遊。

孤掌難鳴終是憾，江山留予後人愁。

而他也回贈我一首詩，抒發他的心情，我覺得應該是對於我們相識七十年的寫照。

故人重逢一甲子，昔日相逢加州間。

台北街頭情重疊，友誼深深似古松。

濤起風生舟共濟，山高水闊情更長。

青雲直上憶當年，友誼長存如松常。

歲月歷盡磨難多，曲折誤會擾心緒。

回到故地唸書處，世勢動盪激情鬱。

奮鬥歲月激昔時，重逢深感激動悸。

上天垂愛賜豐資，群生應享生活馳。

世勢動盪憂心悚，攜手合作共守衡。

抬頭仰望星辰海，應懷感恩滿胸前。

我個性愛交朋友，認識的朋友很多，但大麟可以說是我少數的故交摯友。如今他離世，我真有痛失手足之憾。相識幾十年，點點滴滴都在心懷，故人不在，只能以杯茶遙祭，盼大麟一路好走，日後天家再見。