持兒少性影像 不只重罰 身心治療、輔導 可思考擴及性剝削犯

藝人黃子佼遭檢方查獲其硬碟內，有七部未成年人性影像，因觸犯兒童少年性剝削防制條例，被處以緩起訴，期間兩年，並寫悔過書及繳交一百二十萬元給公庫。北檢回應，是考量初犯及被害人保護下所為，並非輕縱。不免讓人思考，持有兒少性影像，刑罰究竟該多重？

依兒少性剝削防制條例第卅六條，製造、拍攝兒少性影像者，可處一到七年以下有期徒刑，若有媒介、引誘兒少拍攝者，就提升為三到十年有期徒刑，若使用強暴、脅迫手段，更屬七年以上有期徒刑之重罪，甚至若有營利之意圖，還須加重二分之一。只是若是單純購買而持有，根據兒少性剝削防制條例第卅九條第一項，法定刑就僅為一年以下有期徒刑，比之製造罪的重刑，實有不小的落差。而若從持有兒少性影像入罪的理由，是因其會助長性剝削製品之供需關係來看，難道不能以製造罪的幫助犯來處罰嗎？

由於我國刑法並不承認事後幫助，故在購買已製成的兒少性影像，就不能以製造罪的幫助犯論處。惟值注意的是，在這類有關兒少性影像的網站，若有提供所謂客製化之服務，即由會員付高額的價錢，指定某些型態或方式的影片內容，因此所取得者，恐就有從單純持有罪，逐步跨入製造罪的共同正犯之可能。只是因這類網站，往往具有隱蔽性，甚至IP不在國內，故要查得此等事實，就得仰賴刑事司法互助，更考驗執法者科技偵查之能力。

至於單純持有兒少性影像罪，因其法定刑太低，致有修法加重刑罰之必要。只是從現行的一年以下有期徒刑，到底要提升至三、五或十年，必會有所爭執，亦會有罪刑是否相當的疑問。而就算提高至十年以下有期徒刑，但因最輕本刑仍在三年以下，還是屬刑事訴訟法第二五三條之一第一項，檢察官得緩起訴之範疇。故於此時，反該檢討緩起訴與否的衡量標準，以及該命被告履行那些事項，才符合刑事政策之目的。

以此次北檢對黃子佼的緩起訴來說，決定起訴與否，實應有更多具體因素為考量，而非空泛以初犯、公益性等為理由。其次，針對應履行事項，命寫悔過書及繳交一百二十萬元給公庫，排除無關痛癢的悔過書，就金額部分，是否與被告的財力相當，也得畫上大問號。又如果從持有兒少性影像入罪化的最主要目的，是在防止持有者為實際傷害兒少的行為發生，則檢察官未命被告自費進行心理輔導或諮商，甚至精神治療，就更有質疑之空間。凡此問題，肯定是高檢署在面對北檢的職權再議時，應重新審視之處。至於未來，於性侵害犯罪防治法中，關於得施以身心治療、輔導或教育之對象，是否從性侵害犯擴及至性剝削犯，也是立法者必須深思熟慮之處。