聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼賴總統召開教育會議 根除病灶

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）

卅年前的四月十日，台大教授黃武雄等號召二百餘個團體走上街頭，為孩子爭取教育權，燃起教改熊熊烈火。教改風起雲湧推動迄今，成敗得失仁智互見，但廣設高中大學備受爭議，苦果不斷反噬，也無法校正回歸。

四一○的四項訴求或許是歷史的必然，理念也無庸置疑，尤其是廣設高中大學，追求教育平權，緩解升學壓力，確實迎合社會需求，但缺乏前瞻思維，又無完整配套，釀成前所未有的災難，也是不爭的事實。四一○促成教育會議召開，醞釀教改會，進而提出教改藍圖，最終由教育部推動。這場教改由黃武雄埋下火種，經郭為藩部長護持、李遠哲院長背書、吳京部長點火，掀起專科升格大學潮，而今卻釀成大學退場、學歷貶值、技職摧毀，教育遍體鱗傷。這場歷史共業，相關人員不容卸責，政府更得全面承擔。

先就退場議題而言，四一○提出廣設高中大學，是要求多設立公校，但政府便宜行事，無視未來人口結構，不理學者示警，逕以專科升格充數，加以選舉胡亂承諾，大學不斷增加，至二○○九年時曾高達一百六十四所。當少子化來襲，私校招生問題浮現，政府卻雙手一攤，不願承擔責任，反而一面凍漲學費，一面祭出退場條例，逼私校走上絕路。為解決高教過剩問題，政府需提供誘因，鼓勵經營不善私校改辦社福文教機構，更需鬆綁學費限制，提升私校辦學品質，公校也得整併，適度縮減招生名額，才是亡羊補牢之計。

再就學歷貶值來說，廣設大學雖讓人人有大學文憑，但在少子化下，大學錄取率破九成，不少學校寧爛勿缺，學生素質不斷下降。加以大學過多，稀釋整體教育資源，部分學校為省經費一再犧牲教學品質，形成學店化現象。大學文憑含金量下降，青年低薪成常態，絕非台灣教育之福。廣設大學惡果已現，為解決學歷通膨問題，高教勢得分工。部分培育學術人才，部分養成實務幹才，部分訓練技術人力，各司其職，各校才得以存活，也舒緩文憑貶值。

另就技職崩解來論，早期政府鼓勵私人興學，多以技職為主，培育不少基層人力，成為台灣經濟起飛助力。教改上路後，向高中大學傾斜，形成先高中後高職、先大學後科大的趨勢，嚴重排擠技職生存，尤以私校衝擊最大。技職走向普通教育，原有特色喪失，又未獲平等對待，教育資源更欠缺，淪為次等選擇，產業人力亦現困境。為扭轉技職劣勢，教育部宣示強化產學合作，建構優質技職環境，推動技職宣導，落實職涯探索，吸引學生選讀，仍無由解決問題。透過跨部會討論研擬技職長遠擘畫，創造優良就業環境，提升技職人才地位，方能吸引學生選讀技職。

教改卅年，不少政策立意良善，卻因民粹綁架，釀成無法收拾的殘局，從未有人給個交代，也不見當局反省。高教擴張惡果浮現，過剩大學如何轉型，學歷貶值如何改善，技職尊嚴如何找回，政府應集思廣益共謀解方。

賴清德總統上台後應速召開教育會議，重新檢視教改各項政策，根除卅年病灶，找回教育競爭力。

人力 教改 高教

延伸閱讀

教改30年小班小校落實了嗎？ 教團批廣設高中大學技職人才斷層

影／教改30周年全教總提建言 呼籲師生比法制化還未完成

HBL／學霸隊長大學赴美習醫 建中拚3連霸

大學重考、端盤洗碗 他從「魯蛇」變大學教授：若孩子找不到學習動機和目標 就讓他去做這些事

相關新聞

雙李互批佐證教改災難

一九九四年四月十日，一群家長帶著孩子走上街頭，發起人台大數學系黃武雄教授提出四大訴求：落實小班小校、廣設高中大學、推動教...

科技．人文聯合講座／頂尖大學有提高學術水準的責任

我國有好幾所大學是頂尖大學，擁有相當好的師資，也得到政府較高的補助。但是我最近看到媒體的報導，這些大學都有在擴張的現象。...

棄守教學品質 高教劣幣驅良幣

作為一名任職於私立科大的體育教師，筆者持續關注聯合報數位版「教改三十年」系列專題報導。日前看到「大學退場，中年教師慘賣房...

保護兒童「讓人兩難」？

最近接連出現兒童受虐及兒少性剝削事件，加害者甚至與兒童保護單位關係密切，引起輿論關切，也有民眾和立委諸公呼籲修法。

斷橋重建 中美合作契機

美國馬里蘭州巴爾的摩市的跨港橋梁「法蘭西斯史考特基大橋」三月底遭到貨輪達利號撞擊，橋面斷裂坍塌，幾乎橫斷整個巴爾的摩港的...

盼賴總統召開教育會議 根除病灶

卅年前的四月十日，台大教授黃武雄等號召二百餘個團體走上街頭，為孩子爭取教育權，燃起教改熊熊烈火。教改風起雲湧推動迄今，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。