盼賴總統召開教育會議 根除病灶

卅年前的四月十日，台大教授黃武雄等號召二百餘個團體走上街頭，為孩子爭取教育權，燃起教改熊熊烈火。教改風起雲湧推動迄今，成敗得失仁智互見，但廣設高中大學備受爭議，苦果不斷反噬，也無法校正回歸。

四一○的四項訴求或許是歷史的必然，理念也無庸置疑，尤其是廣設高中大學，追求教育平權，緩解升學壓力，確實迎合社會需求，但缺乏前瞻思維，又無完整配套，釀成前所未有的災難，也是不爭的事實。四一○促成教育會議召開，醞釀教改會，進而提出教改藍圖，最終由教育部推動。這場教改由黃武雄埋下火種，經郭為藩部長護持、李遠哲院長背書、吳京部長點火，掀起專科升格大學潮，而今卻釀成大學退場、學歷貶值、技職摧毀，教育遍體鱗傷。這場歷史共業，相關人員不容卸責，政府更得全面承擔。

先就退場議題而言，四一○提出廣設高中大學，是要求多設立公校，但政府便宜行事，無視未來人口結構，不理學者示警，逕以專科升格充數，加以選舉胡亂承諾，大學不斷增加，至二○○九年時曾高達一百六十四所。當少子化來襲，私校招生問題浮現，政府卻雙手一攤，不願承擔責任，反而一面凍漲學費，一面祭出退場條例，逼私校走上絕路。為解決高教過剩問題，政府需提供誘因，鼓勵經營不善私校改辦社福文教機構，更需鬆綁學費限制，提升私校辦學品質，公校也得整併，適度縮減招生名額，才是亡羊補牢之計。

再就學歷貶值來說，廣設大學雖讓人人有大學文憑，但在少子化下，大學錄取率破九成，不少學校寧爛勿缺，學生素質不斷下降。加以大學過多，稀釋整體教育資源，部分學校為省經費一再犧牲教學品質，形成學店化現象。大學文憑含金量下降，青年低薪成常態，絕非台灣教育之福。廣設大學惡果已現，為解決學歷通膨問題，高教勢得分工。部分培育學術人才，部分養成實務幹才，部分訓練技術人力，各司其職，各校才得以存活，也舒緩文憑貶值。

另就技職崩解來論，早期政府鼓勵私人興學，多以技職為主，培育不少基層人力，成為台灣經濟起飛助力。教改上路後，向高中大學傾斜，形成先高中後高職、先大學後科大的趨勢，嚴重排擠技職生存，尤以私校衝擊最大。技職走向普通教育，原有特色喪失，又未獲平等對待，教育資源更欠缺，淪為次等選擇，產業人力亦現困境。為扭轉技職劣勢，教育部宣示強化產學合作，建構優質技職環境，推動技職宣導，落實職涯探索，吸引學生選讀，仍無由解決問題。透過跨部會討論研擬技職長遠擘畫，創造優良就業環境，提升技職人才地位，方能吸引學生選讀技職。

教改卅年，不少政策立意良善，卻因民粹綁架，釀成無法收拾的殘局，從未有人給個交代，也不見當局反省。高教擴張惡果浮現，過剩大學如何轉型，學歷貶值如何改善，技職尊嚴如何找回，政府應集思廣益共謀解方。

賴清德總統上台後應速召開教育會議，重新檢視教改各項政策，根除卅年病灶，找回教育競爭力。