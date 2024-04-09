貫徹專業分工 確保重建工程品質

近年來工程災害頻頻發生：台中興富發建設吊臂斷落，造成傷亡的驚悚事件方才歷歷在目，基泰大直、北市慶城街、三重福隆路、台南西門路又相繼發生路基掏空、鄰房傾斜等施工損鄰事件。除了工程災害，此次花蓮大地震，全台也已出現四十二件以上危樓。

災害發生，依法究責當然是必然的程序。作為「監造人」的建築師，總會名列究責名單之中，甚至災害原因未釐清，第一時間即被提列為究責對象。

然而，複雜的營造環境非為建築師一人所能獨撐大局。社會變遷日新月異，社會分工日趨精細。廿一世紀的今天，台灣工程專業的分工，已從土木、結構、水利、大地，到電機、空調、工業安全…達卅二科之多，不難窺知其分工之細密。之所以分得細，當然是因專業各有其獨特性，須分科認證以規範執業權責。既然有其獨特性，也就非其他專業能夠越俎代庖。建築師再神，也無法專精那麼多的專業。以工地開挖工程來說，從測量放樣、連續壁施作，勘驗監測，都屬於相關技師的專業範圍，其他專業不應也不能涉入該特定專業領域，若強行涉入，不只是做不好，更是會做出問題。

在台灣，建築師執行監造工作常被責難「監造不實」，這在先進國家是不可思議的。不論是美國ＡＩＡ、英協ＲＩＢＡ、日本四會協定，甚至中國大陸的監理制度，都找不到加諸於建築師這樣的罪責。這不是讓建築師逃避責任、不顧監造；而是社會期許建築師以其本職學能專注在「監督建築整體的表現」，不讓建築師的專業能量放在施工細節的監督。就像交響樂團的指揮，他被賦予的責任是整合舞台上每位演出者的表現，以完整詮釋作曲家的創作理念；至於各個團員的技巧，則是樂團首席與總監的責任。

專業分工是進步社會的表徵，但是，專業分工的有效執行，有賴於與時俱進的專業法規以及執行強度。難以置信的是，台灣現行的營建法規，盡是修改沿用半個世紀前、甚至是政府遷台初期創建的法條。當時的建築行為簡單，簡約的法規或許沒什麼問題；但在今日複雜的技術與分工現場，這些老舊條文既無法界定專業的分際，更無法釐清專業責任歸屬。也因為權責混淆，更影響了專業者應有的敬業態度，存在太多三不管地帶。法規老舊，加上執行不力，部分尚有約束力的條文形同虛設。這些事實，正說明了台灣工程災害一再發生，且情節極度相似的原因。

在營造品質未能提升、社會對結構安全存有疑慮之時，建築師們並不是不想多承擔監造的範圍，而是這非為長久之計，除了專業分工的原則不應被打破外，建築師監造有「應」與「不應」之處，在龐大而無時無刻不在進行的工地，要建築師監造瑣碎細節，這無異是改變建築師的執業型態，這又是建築師養成與國家考試的目的嗎？

災後重建、危老都更已成焦點。適時增修法規、提升營造品質、貫徹設計、施工專業分工，釐清專業分工項目、各司其職、各負其責，這才是追求安全良善的實質環境的終極之道。