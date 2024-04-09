聽新聞
test
0:00 / 0:00

貫徹專業分工 確保重建工程品質

聯合報／ 崔懋森／中華民國全國建築師公會理事長（台北市）

近年來工程災害頻頻發生：台中興富發建設吊臂斷落，造成傷亡的驚悚事件方才歷歷在目，基泰大直、北市慶城街、三重福隆路、台南西門路又相繼發生路基掏空、鄰房傾斜等施工損鄰事件。除了工程災害，此次花蓮大地震，全台也已出現四十二件以上危樓。

災害發生，依法究責當然是必然的程序。作為「監造人」的建築師，總會名列究責名單之中，甚至災害原因未釐清，第一時間即被提列為究責對象。

然而，複雜的營造環境非為建築師一人所能獨撐大局。社會變遷日新月異，社會分工日趨精細。廿一世紀的今天，台灣工程專業的分工，已從土木、結構、水利、大地，到電機、空調、工業安全…達卅二科之多，不難窺知其分工之細密。之所以分得細，當然是因專業各有其獨特性，須分科認證以規範執業權責。既然有其獨特性，也就非其他專業能夠越俎代庖。建築師再神，也無法專精那麼多的專業。以工地開挖工程來說，從測量放樣、連續壁施作，勘驗監測，都屬於相關技師的專業範圍，其他專業不應也不能涉入該特定專業領域，若強行涉入，不只是做不好，更是會做出問題。

在台灣，建築師執行監造工作常被責難「監造不實」，這在先進國家是不可思議的。不論是美國ＡＩＡ、英協ＲＩＢＡ、日本四會協定，甚至中國大陸的監理制度，都找不到加諸於建築師這樣的罪責。這不是讓建築師逃避責任、不顧監造；而是社會期許建築師以其本職學能專注在「監督建築整體的表現」，不讓建築師的專業能量放在施工細節的監督。就像交響樂團的指揮，他被賦予的責任是整合舞台上每位演出者的表現，以完整詮釋作曲家的創作理念；至於各個團員的技巧，則是樂團首席與總監的責任。

專業分工是進步社會的表徵，但是，專業分工的有效執行，有賴於與時俱進的專業法規以及執行強度。難以置信的是，台灣現行的營建法規，盡是修改沿用半個世紀前、甚至是政府遷台初期創建的法條。當時的建築行為簡單，簡約的法規或許沒什麼問題；但在今日複雜的技術與分工現場，這些老舊條文既無法界定專業的分際，更無法釐清專業責任歸屬。也因為權責混淆，更影響了專業者應有的敬業態度，存在太多三不管地帶。法規老舊，加上執行不力，部分尚有約束力的條文形同虛設。這些事實，正說明了台灣工程災害一再發生，且情節極度相似的原因。

在營造品質未能提升、社會對結構安全存有疑慮之時，建築師們並不是不想多承擔監造的範圍，而是這非為長久之計，除了專業分工的原則不應被打破外，建築師監造有「應」與「不應」之處，在龐大而無時無刻不在進行的工地，要建築師監造瑣碎細節，這無異是改變建築師的執業型態，這又是建築師養成與國家考試的目的嗎？

災後重建、危老都更已成焦點。適時增修法規、提升營造品質、貫徹設計、施工專業分工，釐清專業分工項目、各司其職、各負其責，這才是追求安全良善的實質環境的終極之道。

交響樂團 大直 建築師

延伸閱讀

汐止圖書館演講廳大更新 打造藝文活動好去處

萬瑞快速路延伸北海岸...第1階段先到萬里 再評估接金山

中友百貨彰化店動工 被影城耽誤的光復郵局改建再出發

高市慈仁五村宿舍耐震補強整修 第1階段將完工

相關新聞

重建先做地質敏感區調查

四○三大地震全台有感，至今已造成十餘人死亡、上千人受傷及數百處建物或道路橋梁損壞，是九二一地震後最嚴重的一次地震。台灣位...

科技．人文聯合講座／四○三地震 災難與共須扶持

四○三花蓮大地震，撼動全台。兒時，父母告訴我們地震是地牛翻身，茫然不知。留學日本時，卻經歷一九九五年一月十七日阪神大地震...

道安修法 更細緻版本減民怨

交通違規檢舉及記點新制自去年六月底實施以來，因民怨大增，交通部研擬「道路交通管理處罰條例」部分條文修正。立法院交通委員會...

貫徹專業分工 確保重建工程品質

近年來工程災害頻頻發生：台中興富發建設吊臂斷落，造成傷亡的驚悚事件方才歷歷在目，基泰大直、北市慶城街、三重福隆路、台南西...

失落的教師權 不利於教育進步

作為解嚴後第一場來自民間的改造教育倡議，「四一○」對過往卅年的教育政策有著舉足輕重的影響力，但也因理想與現實的落差，當教...

寬進嚴出 拯救大學品質

已經整整卅年，應該是時候檢討教育改革的成效了。自從民國八十三年四月十日數個民間團體成立教改聯盟並在當天舉辦大遊行，當時該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。