故宮修建應考慮的因素

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故宮博物院「修復與再利用」計畫，近日捲土重來，再度引發熱議與批評。一年半前此計畫曾提出，要在正館大門前建玻璃入口亭及二樓咖啡館，並且搭建空橋，甚至打通三希堂地板敲出八角大洞，以貫穿三層樓板直通四樓，開咖啡廳。該計畫因文資團體和立委以遮蔽故宮整體意象、破壞美感及破壞建築結構等因素，遭文資局否決而擱置。今再提出，將玻璃亭高度降低、通道變短，但過去爭議的問題仍未見解決，依然引起各界批評與憂心。

據媒體報導，某立委力辯，採現代化設計融入歷史建築已是世界趨勢，例如羅浮宮前的玻璃金字塔、大英博物館的玻璃穹頂都是經典例子。又台北市文資局某委員說，台灣別再自以為故宮已經很氣派，說故宮是世界幾大博物館，且強調新案可帶出故宮新樣貌。針對以上兩種說法，筆者也提出一些看法。

首先，前者以羅浮宮與大英博物館的玻璃建築為例，認為台北故宮為何不能有「現代化」玻璃建築？其實，羅浮宮位於北緯四十八點五二度左右，比北海道、哈爾濱緯度還高，巴黎受海洋型氣候調節，氣候溫和，夏天均溫廿五度，夏夜常低於廿度；大英博物館就更不用說，位於高緯度五十一點三一度，夏天均溫不超過廿三度。置身這兩座博物館的玻璃建築內，不僅不會酷熱難耐，更喜迎明亮柔和陽光。

反觀台灣地處亞熱帶，北回歸線貫穿南部，將近一半的地區進入熱帶，夏季時間長，高溫可達三十六、七度，甚或更高。試想，玻璃屋外是豔陽，玻璃屋內受幅度效應，溫度升高熱氣散不掉，炎夏時勢必需強化冷氣設備才能抵抗玻璃屋內的上煎下烤，以目前缺電情況是否有雄厚的電力支應，應多深思。

為因應時代發展與需求，故宮的修復、擴建或再利用等構想，仍值得肯定。應打破玻璃屋的迷思，並非玻璃建築才是合乎現代化做法；增設咖啡廳也不應成為改建的主題，雖然咖啡廳對參觀博物館的人而言也很重要，但整體規畫應另闢蹊徑，開發創意的同時也須兼顧美學，須與故宮整體意象和諧，不無厘頭、不跳tone，而使相互映照且有加分作用，才是真正有創意的建築設計。國內不乏人才，奉勸文資局與故宮懸崖勒馬，不要急於一時，寧待更好方案，拚出個長長久久的未來。

其次，針對文資局委員自貶故宮的價值，令人錯愕。就藏品數量而言，台北故宮七十萬件，確實遠遠不如四大博物館，但故宮博物院的藏品，台北的加上北京的，都是世上唯一收藏自身文明而不攙雜他國文物的博物館，不似四大博物館有泰半是掠奪他國的文物。故宮藏品之精、數量之豐，時間跨度之長，並且是完整呈現歷史文化的世界級博物館，則是世人所公認，無庸置疑。

早在民國五十四年，在台第一任故宮博物院院長蔣復璁說：「故宮不同於一般博物館，它所收藏的是歷代中華文化藝術的精品，肩負著宣揚中華文化的責任。」這段話清楚說明故宮文物的來源、內涵與歷史價值，以及今日交到你我手中的責任。故宮的珍貴文物，不僅是我們這輩人的，也是後世子孫的，這些藏品看似無生命，卻散發萬古光輝。

故宮博物院收藏的就是「故宮」的文物，是四大文明之一的華夏文明，生長在台灣的你我，應抱持保護世界文化遺產的胸襟，珍惜尊重人類文明及維護其永續的生命，勿被狹隘的意識型態綑綁而自外於世界級的文化瑰寶，責任就在廿一世紀你我的肩上。