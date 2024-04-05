美介入台海危機 信用度存疑

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美國在台協會主席羅森伯格，在馬前總統前往中國大陸「和平之旅」的同時再度來訪，在拜訪我正副總統時，她強調台海和平及穩定，攸關美國與台灣的共同利益，美國對台灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則而且跨黨派，美方也期待台灣持續維持現狀。於此同時，美國副國務卿坎伯在華府表示，美英澳共同投入的AUKUS潛艦計畫，對於台海在內的狀況都能造成巨大影響。

五二○將至，羅森伯格此次來訪，及坎伯談話，除關心台海和平外，主要可能還是為了防止台美之間反中、抗中的「堅若磐石」有絲毫的變化。

台灣隨美反中、抗中符合美國利益，但美國所謂的「維持現狀」，是台灣近年隨美調整國家路線後的現狀，這跟台灣人原先認同的「維持現狀」並不完全相同。此外，台灣隨美反中抗中、改變原來的「現狀」，其作用必有反作用，目前呈現的是兵凶戰危，這並不符合台灣全民的利益。

羅森伯格所謂美台共享的利益，在美國方面有「以台制中」的利益，台灣執政者則可對陸「拒統」、對內搞認知「一邊一國」、不承認是中國人，這些中國大陸雖插不上手，但是這樣發展下去，大陸所謂的「和平統一」將趨絕望；在時間緊迫下，可能採取小規模軍事衝突或非軍事行動壓迫台方，這也是美國插不上手的。因此雙方都有不利的風險，敵意日增，易擦槍走火。

中國大陸武力日漸強大，可用的非軍事工具也很多，且可自主、主動；台方則靠有限的嚇阻力量，並以依靠美國協防為主。台灣有事，美國雖會視情況採取適當方式介入，但出兵的機率趨近於零。台灣政府自信依賴美國可保台，不和大陸接觸協商、建立互信，一味向美國傾斜，造成美中台三角失衡，風險升高；長期走這樣的國家路線，對美有利，對台則不見得利大於弊。

造成此國家路線的原因是，在現行憲政體制下，國防、外交、兩岸，由總統及其國安團隊主導，國會監督著力不多，形成一個不受制約的掌權決策群，國家路線可隨執政者的意識形態、黨派私利及美方的要求作調整，且可一直堅持下去，人民莫可奈何。這樣的情境，讓筆者想起老歌「牽手」的一段歌詞：「沒有風雨躲得過，沒有坎坷不必走，所以安心地牽著你的手，不去想該不該回頭」。

和平是繁榮的發動機，但是和平需要調解人引導。美國以台灣為抗中前哨且自己也介入台海危機，不但不能做和平的引導者，而且還可能成為引戰者，其信用度讓人存疑。