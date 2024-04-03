被遺忘的2050承諾：電動公車

四月一日電價上漲，大致上是追補二○二一年以來天然氣上漲台電的虧損，是這兩年持續停止核電機組（轉用昂貴的瓦斯發電）的後果，這也是政府二○二五非核家園政策下全民要承受的代價。還有沒有這類賴政府即將承受的跳票政策？

有的，二○五○淨零排放國家計畫中的「電動公車」！

賴院長二○一七年十二月空汙防治方案說二○三○公車要全面電動化；二○二一年四月廿二日地球日蔡總統推二○五○淨零大計時，增列二○二五年要有三十五％電動公車。大約是四千輛，到目前所有掛在電動公車帳上的不到千輛！看來明年二○五○大政第一張要兌現的支票，註定非跳票不可！而且看不出有趕上進度的作為！

追究原因，不在技術和經費，在目標和政策！

電巴在賴院長時期訂定最優先時程，出發點是防止空汙，對象是市民，是生命。近五年全球倡議二○五○淨零排放，針對溫室氣體減量，目的也是為了生命永續發展。也就是說，永續理念放進電巴領域，政策目標是要減少受空汙傷害的生命，不是生產最多減碳的車子！

電動公車希望乘客免於空汙，增加公共交通誘因，再降低私車耗能和塞車。乘客環境改善才是重點，客運主管交通部才是政策受惠者，也才應該是策略擬訂者。

然而，目前的方向是把推動焦點放在車輛（工業）上，訂出十項國產化項目，重點輔導兩家示範廠商。開發出來產品價格和競爭的油車有落差時，政府又全額補貼！從輔導國產公車的角度，完全稱職。但是，為什麼二○二○年到現在四年了，只有五一九輛上線的電巴？為什麼去年開始的第二期示範計畫完全沒人申請呢？

顯然，目標錯了，推動主體也錯了！

事實上，要達成降汙減碳嘉惠市民／乘客，不是有車輛就做到，要經由服務業B2B2C。客運業不買不用工業局稱職輔導的產品，政策目標就泡湯。

何況目前兩家的規模和品質並不讓客運業放心，才會有業者連袂發函，希望政府開放更多車廠加入示範計畫，或者，就容許他們自購油車。終於表達「不再捧場國家電動公車大計」！

為今之計，要認清楚電動公車的政策目的，重新研訂電巴規範。交通部會同地方政府規畫合宜路線長度，輔導公車業提報最基本營運需求；經濟部酌修國產化項目，善用經濟規模降低造價。兩部的共同目標是：公車業者買得起的電巴。有愈多乾淨公車，這項和庶民生活最相關，又承諾改善環境的公共服務就率先成為新政府的品牌。

今年大選沒有換政黨，賴當選人也強調延續蔡總統施政。上述電動公車不足相對二○二五非核家園能源政策，有人會說不算是了不起的跳票。然而細究疏失，它是理念混亂、方向偏差。內閣籌組中，請從改正錯誤開始，這是面對永續該有的不悔態度。地球日前，敬以此誓相約！