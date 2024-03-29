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憲政治理、國家認同 國安最高戰略

聯合報／ 吳榮鎭／大學副教授（屏縣鹽埔）
圖／季青漫畫
圖／季青漫畫

前總統馬英九即將第二度到訪大陸，行政院長陳建仁日前呼籲，若有馬習二會，希望馬能在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。馬英九基金會表示，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法；台灣不是國家，是屬於中國（中華民國）的一部分。

當前台灣最大的危機，就是民進黨不遵守中華民國憲法，嘴巴講維持現狀，卻暗地裡走台獨路線，又不敢光明正大地修憲，這癥結不解決，台灣會一直亂下去。

類此陳建仁帶頭否定中華民國的場景，幾乎天天上演。一九四九年以來，中華民國的核心價值及其作為國家的主體性、正當性及合法性，一直受到中共、民進黨及台獨勢力的質疑與挑戰。中共認為中華民國已經滅亡，台灣是中華人民共和國的一省；民進黨黨綱及台獨勢力則主張中華民國是外來政權，必須重新在台灣這塊土地上建立新而獨立的「台灣國」。

為此，民進黨黨員及台獨勢力雖然依據中華民國律法參政、取得公職，但這並不意味著他們的國家認同是中華民國。他們從來只是把這些職務當作伺機推翻或摧毀現存體制的機會，而不是忠心地按照中華民國的體制規章工作。

例如，教育部審定的一○八課綱有關國家認同的各科教材，幾尋不著「中華民國」四字，國家名稱形同被教育部「放生」。

又如，賴清德選前在辯論會上説「中華民國是災難」，後改稱「中華民國憲法是台灣的災難」。自始不提中華民國憲法及其相關律法，更刻意隱藏目前民進黨黨章的台獨條款，卻根據一九九九年民進黨的「台灣前途決議文」，論述國家及兩岸關係的定位及未來。

事實上，依據中華民國憲法及其增修條文、台灣地區與大陸地區人民關係條例，我們的國家名稱叫做中華民國，主權領土及於全中國（依固有疆域），但由於兩岸分裂，目前中華民國政府統治範圍僅及於自由地區（即台澎金馬），中共統治大陸地區。

民進黨一向自許為法治政黨，對於中華民國憲法及相關律法卻未曾遵守，也未依法治國原則提升人民對中華民國的國家認同。前後總共執政已十六年，卻不光明正大提出修憲案，反而帶頭教育人民藐視憲法，暗地裡從教育、歷史、文化下手疏離中國，導入台獨路線，導致人民的國家認同愈來愈分歧，彼此的關係愈來愈疏離，甚至變成敵我關係，國家治理及安全終將陷入危機。

奉勸民進黨及五月廿日即將就任中華民國總統的賴清德，應嚴肅思考，憲政治理與國家認同，才是國安最高戰略。

如果從心底根本不認同中華民國及憲法，請盡快提出憲法修正案並交付全民公決，否則就應遵守和實踐中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例，回歸憲法法治與兩岸關係定位。因為唯有團結人民認同中華民國及憲法，才能安內攘外，否則連台灣都將不保。

中華民國消失的那一天，就是人民災難的開始。

中華民國憲法 反中 台獨 民進黨 賴清德 馬習二會 馬英九

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