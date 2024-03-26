媒體被「吃夠夠」 全民受害

谷歌、Meta等社群媒體長期免費竊取平面及視聽媒體辛勤工作的成果，每年豪奪數百億的廣告費，卻無「媒體分潤」之誠意與具體作為，可謂吃人夠夠。長此以往，台灣媒體必然日益枯萎，裁員緊縮在所難免。媒體所提供之內容品質也必然因此而下降，到頭來，受害的還是全民啊！政府豈能如沒事看熱鬧的吃瓜群眾，一副無所謂的樣子。

首先，一份優質的平面媒體可以為全民的語文教育提供重要的貢獻。研究指出：我們的閱讀能力是從閱讀而來。而且，我們的寫作能力主要也是來自於閱讀。以論說文寫作為例，要培養論述能力，首先就必須多閱讀好的論述文章。蘇蘅教授三月廿四日「媒體分潤擱淺，政府只當吃瓜人」一文就是一篇極佳的論說文寫作範本：第一段言簡意賅的指出全文的重點；接著蘇教授以其研究成果擺事實、講道理，以扎扎實實的研究成果支持其論述要點；最後一段，畫龍點睛的指出：政府應該拿出勇氣，做對的事情，勇敢面對社群媒體巨獸的侵門踏戶。學生跟一般民眾讀了高水平的論述，不僅得以提升論述能力，而且長知識、增見聞，更能在不知不覺中培養了思辨能力。

再者，以閱讀來解決問題是高層次的語文能力，而閱讀一份優質的平面媒體恰恰可以幫助民眾提升解決問題的能力。例如三月十四日心理學家洪蘭教授「感恩擁有的，不羨慕沒有的」一文，就具有幫助民眾解決心理困擾的功效。「同一個事件，看法決定它的成敗，情境決定它的對錯，禍福是相倚的。」這句話就蘊含了諮商輔導中「合理情緒行為療法」的精髓，而洪蘭教授以平常的語言表達了深刻的內涵。再以解決理財方面的困惑為例。全民瘋買高股息ETF，到底ETF是蝦米碗糕？該買還是不該買？財金專家葉銀華教授三月廿五日「注意高股息ETF 2種反噬效應」一文，以相對親民易懂的財金語言提出警訊，深入淺出的幫助一般民眾解答疑惑。

媒體合理分潤，有助於本土媒體提升報導品質，全民皆受益。反之，若媒體枯萎，則全民皆受害。社群媒體巨獸長期以來免費竊取他人辛勤工作的成果，對台灣媒體的健全發展極其不利，執政黨漠不關心的態度最終必然傷及全國民眾。