賴若兌現政見…新一波能源轉型風險

此番電價上漲，對許多業者和民眾可能帶來的衝擊，尚待評估。但對於接下來的執政者來說，無疑是撐到終於鬆口氣，除了幫台電解套，多少也有助節電。

賴清德總統當選人在競選期間提及「二○五○淨零轉型」和「第二次能源轉型」。可預期，若要兌現支票，台灣業者接下來所需面對的，將會是新一波的轉型風險。

值得提醒的是，儘管發電系統轉型扮演關鍵角色，能源轉型並不僅止是改變發電組合。整體的能源效率、永續性和能源安全，皆為轉型的基本支撐。

過去能源轉型的一大謬誤，便是將其幾乎完全寄望於扮演發電、賣電角色的台電。這和能源轉型成功的關鍵要件，例如節能、能源效率與分散電力，不免矛盾。而在轉型前便該擬妥的完整路徑圖付之闕如情況下，過去八年實際走出的路徑，自然是布滿利益與政治算計歧途的拼圖。交出的期末成績單，也就很難見人。

以即將屆齡除役的協和發電廠為例，照說這正是轉型的絕佳機會。主事者卻堅持擴大容量、燒天然氣，並要大規模填海造陸，以致相繼因為犧牲珊瑚礁等生物資源，加上犧牲基隆港的優勢與利益，引發大反彈而持續延宕。接下來，協和發電廠和生質能，是觀察賴政府追求淨零和能源轉型是否有望的指標。

過去使用的傳統生質能帶來許多問題，已逐漸被淘汰。而現今搭配高效率設備，使用固、液、氣態生質燃料，可望對達成淨零與永續目標直接做出貢獻。

目前全球生質能發電，以林木為主要燃料來源，其他包括農業殘料及經過分類的垃圾。在台灣，主要源自植物的生質能源，不僅是百分之百自有、自主能源，且優越的生長條件，可望彌補風與太陽能的間歇罩門。

達到「淨零」目標，種樹與加速提升樹木覆蓋率，無疑是重要關鍵。將生質作物整合到農林系統當中，可增加蟲、鳥等傳粉媒介數量，將逕流與土壤侵蝕降至最低，降低洪災風險、改善土質、碳埋藏，提升生物多樣性及改進水質。

例如在農田和溪河之間，建立樹、灌木、草三段生質作物，可藉著降低逕流流速，幫助淨化逕流水，也因此增進滲透水、懸浮物沉澱及保住肥力。生質作物對於農業的正面影響還包括：輪作期拉長、對肥料與農藥的需求降低、促進土壤保護、空間多樣性增大、在生長期間的干擾減少，及可望在冬季或鳥繁殖季節之後收成，而得以將各種損害減至最低。

推動生質能涉及農、林政策大方向的調整。例如重新定位造林目的，同時兼顧包括竹子在內的生產及環境與生態友善，進而建立完整的人工林撫育、疏伐配套，提升林木品質。

利用深澳等除役電廠的既有場地與設施，同時變更協和發電廠既有計畫，成為示範性生質能發電廠，應為讓台灣能源穩健轉型，朝向務實追求淨零的第一步。