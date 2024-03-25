監委不能超然 誰來監督

廿多年前筆者初任考試院保訓會創會委員時，曾疑惑喝花酒被懲處而向保訓會提出救濟之公務人員，何以警界居多？後發現警界獨有之三級連坐制，其督察體系發揮了相當之功能。一經舉報、查證屬實，立即記大過並調地服務。

曾幾何時，內政部前政次陳宗彥在台南市府任職期間疑涉關說、接受性招待案，鬧到全國沸沸揚揚；監察院提案彈劾，雖調查報告詳實明確，卻仍以「事證不足」為由，經投票以懸殊比例未通過。眾所周知，警政署為內政部下轄之三級機關，全國警察約七萬人力，職司全民治安，此案不啻周知文武百官，內政部上司之官箴標準如是，全國百姓何以服之？政務長官的手原來永遠指向他人，對自己卻用最低之標準，甚至毫無標準！請問難道不是職司風憲的監察院放縱造成的嗎？

當政務人員的道德尺規，須罪證確鑿、指證歷歷，卻無視倫理官箴為何物時，何以為國家公器之所繫？觀諸監察院近年來之表現，難道只剩法官風紀可辦？當成為無牙老虎時，不如轉型成西方人權委員會性質，然明顯與現行憲法制度不符，況現行監察院國家人權委員會委員也非全部監委人數，行使彈劾權時仍要回到審查會表決。欲彰全國官箴，監察院之官箴首應超然獨立、回歸專業，方為治本！

公務人員行政中立法第十八條載明：「憲法或法律規定須超出黨派以外，依法獨立行使職權之政務人員，準用本法之規定」，包含了監察委員、大法官、考試委員、國家通訊傳播委員會委員、中選會委員、公平交易委員會委員、公務人員保障暨培訓委員會委員；前三者為憲法位階之特任官，後四者乃由法律規定。然晚近監察院、大法官、通傳會…諸多重大案件之爭議，時時引發不夠超然之疑慮，已到了應痛切檢討之際！

公務人員行政中立法第十八條，雖準用該法相關規定，如第五條第一、二項，「公務人員得加入政黨或其他政治團體，但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭」，及第六、九條等，但本法適用對象所稱之公務人員，指法定機關依法任用、派用之有給專任人員及公立學校依法任用之職員（第二條），政務人員準用未必貼切，且無罰則。事務官雖另依公務人員考績法懲處，而政務人員無法適用公務人員考績法。如此，超然獨立機關若不超然獨立時，誰來監督？

具體建議，修法為較速和可行之方式，修正公務人員行政中立法或監察院組織法，除委員不得有黨籍外，在黨務系統曾任職相當年限者均應加以限制，更應有制裁條款。絕對的權力，絕對的腐化！法律不外社會通念，無論陳宗彥案、高端疫苗採購及封存案、萊豬案…當獨立機關的決定離民意愈來愈遠時，如不趁早止血，對得起全國納稅的升斗小民嗎？而公器又豈容政客任意踐踏？