三一九槍擊案倏忽已過了廿個年頭，兩大「被害人」分別提出了看法，又引發熱議。其中之怪異，依然不能解大眾之疑。當年參與兩件選舉訴訟，所接觸刑事警察局刑事鑑識中心移交最高檢的調查報告，以及在高院庭訊資料，至今仍有許多難解之處。

調查報告六十三頁記載「拍照時傷口似乎並未有流血情形，組織邊緣有出血情形。此一因高溫所形成之受傷情形。與典型彈頭擦過所造成之傷口相符」。四位「組織邊緣發現有黑色物質，此一皮膚組織由簡雄飛醫師於奇美醫學中心從傷口處切除。」曾處理傷口之外科醫師庭訊均稱「傷口出血量不多，且有燒灼現象」。

子彈是燙的嗎？會在傷口造成燒灼現象嗎？據槍傷專書Gunshot Wounds作者 Dr. Vincent Di Maio及奧地利Marty, Sgrist and Whler 等人所作研究實驗報告認為，鉛彈溫度不會高於攝氏六十九度。子彈外殼因槍管摩擦而被顯著加熱，發射過程太快，在槍管中短時間，無法將大量熱能從彈體後面的高溫氣體轉移到彈體。因此子彈本身是不會有高熱的。調查報告八十七頁指出，槍彈速度約為一八○m/sec，子彈擦過肚皮，因摩擦致使動能轉換成熱能也不足以產生灼傷。報載李昌鈺還稱該衣物彈著處有纖維燒灼情形。夾克的材質聚酯纖維，軟化點為攝氏二三○至二四○度，熔點為攝氏二五五至二六五度，分解點約為攝氏三百度左右。有纖維燒灼結珠情形，更屬匪夷所思。

三一九槍擊案因疑凶陳義雄死亡，而以「被告死亡」不起訴簽結。認定疑凶陳義雄「被告」，是基於神探李昌鈺所指認的「彈道熱區」。九十四年四月十日晚上，李神探以雷射筆演出了全國矚目的聲光大秀，在調查報告第九十一頁起也有十餘頁描述。所謂槍擊熱區依調查報告描述，「將雷射彈道重建組架設於吉普車後方，用以回溯彈道方向。將吉普車移動，直到雷射光進入相交的槍擊熱區。槍擊熱區是依據彈殼發現位置及可能之雷射光彈道終點連線所形成」。

陳呂二位被襲並無切確的地點，加上不確定的車行速度與路面洩水所需的拱凸。失之毫釐差以千里，從呂副總統膝蓋的彈著點連上窗玻璃破口，藉以畫出兇手槍擊發射的區域呢？李神探自承很難重建完全相同的案發現場，槍擊現場當時的風向、溫度、行車速度，這些都是不確定因素。調查報告認係仿貝瑞塔型玩具手槍換裝自製槍管、土造八釐米子彈。但試射實驗僅侷限在制式槍枝與子彈。調查結果卻認為「係以直線之軌跡行進，並伴隨著明顯彈頭翻轉現象」。報告認為與在洛杉磯陳笏裝填不同黑色火藥量自製彈頭可自自製槍管擊發，八釐米自製彈頭有能量射穿衣物層擋風玻璃，結果相同。問題在調查報告確認使用火力很小的槍枝，且「涉案槍枝並未查獲，槍擊現場採獲之兩顆彈頭成分亦不相同。火藥之種類、裝填之藥量，以及底火特性均無法確定。因此，許多爭議問題在此無法獲得科學上、肯定的結論」。

調查報告數度提及子彈行進間火力很小，彈頭是明顯不穩定／翻滾的，無法估計撞擊角度，量測有正負十五度的誤差。既然子彈火力小到發生「明顯翻轉」，又怎能以直線之軌跡行進呢？雷射是絕對直線，聲光大秀無非是刻舟求劍。在這麼多不確定的條件下，據以假設的熱區、找到未經訊問已經死亡的嫌疑人，就宣布結案，能服眾平息爭議嗎？