聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭美琴回來沒？ 賴清德放心嗎？

聯合報／ 石之瑜／台大政治系教授（台北市）
中華民國副總統當選人蕭美琴以私人身分低調訪問華府。(中央社)
中華民國副總統當選人蕭美琴以私人身分低調訪問華府。(中央社)

總是傳言白宮對賴清德信任不足，但當選之後與尚未當選前，情況大不相同，所以白宮一定願意給予觀察期。

可是，三月初，賴清德未來的副手蕭美琴卻悄然赴美，距離賴清德就職還有兩個半月，連觀察期都還沒開始，是不是去太早了？不令人心生狐疑嗎？

傳言因蕭美琴英文流利，華府人脈豐沛，她此行是代替賴清德，就未來兩岸政策進行溝通，甚至繪聲繪影說是討論就職演說內容。這也匪夷所思，不但演講還沒起草，何況需要去這麼久？為何不在台北讓賴清德可在場？

可見，蕭美琴之行具有急迫性、複雜性、機密性，不但不適合在台北進行，甚至不適合請賴清德同場。

時間點值得推敲。蕭美琴是在海巡署驅離大陸漁民造成兩死事件後正好三周之際啟程。在過程中，政府為安撫人心，有意無意地把自己的靠山捲入。

驅離致死事件不到幾天，對岸海警史無前例登艦臨檢台灣觀光船初日號，一時人心惶惶。海巡署當即對外說明，將運用三道監偵幕綿密偵蒐外，也持續與「國防部等友軍」單位，全天候共同掌握周遭海域目標動態，適時應處。

言下之意，海巡署背後除國防部外，還有其他友軍共同監偵。如此借重友軍之威風，以取信於民眾，著眼於國內政治穩定，壓制在野黨藉機發動認知戰，擾亂民心。

換言之，海巡署提及這支不言自明是誰的友軍，且不只一次，是作為內銷用，並非想嚇阻對岸，但不可避免產生兩個效果：

一是，迫使對岸不能示弱，否則豈不是紙老虎，對內不能交代，對外色厲內荏，後果不堪？果然，在金門周圍宣示主權的行動規模與頻率，大幅提升。

二是，升高的後果等於把友軍更進一步捲入。友軍自始沒有打算捲入，更不可能大張旗鼓當靠山。然而，卻因執政黨考量國內政局，意外被現身。面對對岸因此升高伸張主權的行動，友軍能不能示弱？

值此，賴清德還沒就職，透露出的不穩定性、難以操控、短視、脆弱，就顯然不只是地方政治當中的刻意表演而已，而是會跟他一起入主凱達格蘭大道，滲入兩岸政策中的一種品行。這是友軍的燃眉之急。

在這種肉體性強大的政策風格下，其另一面，就是缺乏思想性，不考慮其他人的立場或利害，尤其是自我中心，導致友軍的尷尬。這是友軍的長遠隱患。

既然不能在台北交代她，最好的障眼就是說她語言能力佳，並且要打包滯美私人物品。但她去多久，非賴清德能影響。去愈久，他自曝其短的可能就愈大，而她就愈感受高處之寒。

從蕭美琴匆匆赴美的背景可知，蕭美琴受重視，不因為她是副手，而因為她是換手，她不是去協調整合，而是去建立報國曲線。預防勝於治療，觀察不如行動。

海巡署 蕭美琴 賴清德

延伸閱讀

傳賴清德主張一次造完7艘潛艦 黃國昌：放話測風向

蕭美琴上任前訪歐 應邀到捷克演講

韓國瑜月薪被作文章 游淑慧轟可笑：有誰知道陳菊開過哪些會？

白沙屯媽祖179971報名人數左右念都一樣 賴清德：這也算是神蹟！

相關新聞

包山包海 社安網非社工網

最近讓民怨沸騰的兒虐事件，暴露出許多讓人無法置信的事實，這一切不合常理的論述或現象，到底是如何形成的？

社工助人的熱情 需要社會支撐

看見保母虐待幼童致死，令人髮指，也讓人心痛與憤怒！但社工人員遭到許多指責，身為社工的我感到心寒與無奈。經此憾事，確實要再...

食安檢驗 應加強自主通報與配套

「邊境查驗」、「食品業者自主安全監測與檢驗」，分屬「食安五環」第一環、第二環的源頭控管，卻在「蘇丹紅辣椒粉」事件中出現破...

蕭美琴回來沒？ 賴清德放心嗎？

總是傳言白宮對賴清德信任不足，但當選之後與尚未當選前，情況大不相同，所以白宮一定願意給予觀察期。

新聞界的好人──懷念朱宗軻

先講一則有關於新聞記者的故事。

三一九子彈還在飛

三一九槍擊案倏忽已過了廿個年頭，兩大「被害人」分別提出了看法，又引發熱議。其中之怪異，依然不能解大眾之疑。當年參與兩件選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。