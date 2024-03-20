蕭美琴回來沒？ 賴清德放心嗎？

總是傳言白宮對賴清德信任不足，但當選之後與尚未當選前，情況大不相同，所以白宮一定願意給予觀察期。

可是，三月初，賴清德未來的副手蕭美琴卻悄然赴美，距離賴清德就職還有兩個半月，連觀察期都還沒開始，是不是去太早了？不令人心生狐疑嗎？

傳言因蕭美琴英文流利，華府人脈豐沛，她此行是代替賴清德，就未來兩岸政策進行溝通，甚至繪聲繪影說是討論就職演說內容。這也匪夷所思，不但演講還沒起草，何況需要去這麼久？為何不在台北讓賴清德可在場？

可見，蕭美琴之行具有急迫性、複雜性、機密性，不但不適合在台北進行，甚至不適合請賴清德同場。

時間點值得推敲。蕭美琴是在海巡署驅離大陸漁民造成兩死事件後正好三周之際啟程。在過程中，政府為安撫人心，有意無意地把自己的靠山捲入。

驅離致死事件不到幾天，對岸海警史無前例登艦臨檢台灣觀光船初日號，一時人心惶惶。海巡署當即對外說明，將運用三道監偵幕綿密偵蒐外，也持續與「國防部等友軍」單位，全天候共同掌握周遭海域目標動態，適時應處。

言下之意，海巡署背後除國防部外，還有其他友軍共同監偵。如此借重友軍之威風，以取信於民眾，著眼於國內政治穩定，壓制在野黨藉機發動認知戰，擾亂民心。

換言之，海巡署提及這支不言自明是誰的友軍，且不只一次，是作為內銷用，並非想嚇阻對岸，但不可避免產生兩個效果：

一是，迫使對岸不能示弱，否則豈不是紙老虎，對內不能交代，對外色厲內荏，後果不堪？果然，在金門周圍宣示主權的行動規模與頻率，大幅提升。

二是，升高的後果等於把友軍更進一步捲入。友軍自始沒有打算捲入，更不可能大張旗鼓當靠山。然而，卻因執政黨考量國內政局，意外被現身。面對對岸因此升高伸張主權的行動，友軍能不能示弱？

值此，賴清德還沒就職，透露出的不穩定性、難以操控、短視、脆弱，就顯然不只是地方政治當中的刻意表演而已，而是會跟他一起入主凱達格蘭大道，滲入兩岸政策中的一種品行。這是友軍的燃眉之急。

在這種肉體性強大的政策風格下，其另一面，就是缺乏思想性，不考慮其他人的立場或利害，尤其是自我中心，導致友軍的尷尬。這是友軍的長遠隱患。

既然不能在台北交代她，最好的障眼就是說她語言能力佳，並且要打包滯美私人物品。但她去多久，非賴清德能影響。去愈久，他自曝其短的可能就愈大，而她就愈感受高處之寒。

從蕭美琴匆匆赴美的背景可知，蕭美琴受重視，不因為她是副手，而因為她是換手，她不是去協調整合，而是去建立報國曲線。預防勝於治療，觀察不如行動。