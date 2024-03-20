食安檢驗 應加強自主通報與配套

「邊境查驗」、「食品業者自主安全監測與檢驗」，分屬「食安五環」第一環、第二環的源頭控管，卻在「蘇丹紅辣椒粉」事件中出現破口，引發食安風暴。為亡羊補牢，政府除嚴格限制違規輸入業者後續查驗申請、「惡意添加」產品直接沒入銷毀不再退運外，食品業者自主檢驗結果如有疑慮須通報直轄市、縣（市）主管機關，違者依法處罰。

日前，行政院更規畫成立「食安檢驗基金」，強化食品業者自主檢驗；然而，除了擴大檢驗量能、落實通報外，現行自主安全監測與檢驗機制，是否尚有其他待檢討改進之處？

食品檢驗項目包羅萬象，業者基於成本考量，往往逕以法定「最低週期及項目」進行檢驗，本難以期待積極發掘問題食品。假若食品檢驗不合格，後續退換貨不僅增加業者成本，亦可能因違反食安法規定而封存、回收、銷毀甚至處罰。有些業者因不堪損失或憚於受罰，而選擇隱匿實情，導致問題食品照樣流入食物鏈，滲透到市面。

由於多數食品業者未設置實驗室，即使依規定應訂定「食品安全監測計畫及辦理強制檢驗（即自主檢驗）」之食品業者，檢驗能力亦未必充足，則需委外辦理檢驗。筆者建議，受委託檢驗單位一旦發現食品或食品添加物有「有毒或含有害人體健康之物質」、「摻偽或假冒」、「添加未經中央主管機關許可之添加物」等違規情形，在簽發檢驗報告時，亦應同步通報主管機關。

該類檢驗異常通報案件，倘若食品業者後續完成通報，即得據以免責；若遲未通報而經查獲有違規事實，則依法究辦。為鼓勵食品業者主動通報，這些通報案件可視同檢舉案件，依《食安法》第四十三條及《食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法》規定發給檢舉獎金，讓業者樂於提供相關事證，俾彌補其成本或營業損失。

食品安全，人人有責！欲完善食品自主檢驗通報及處置機制，除有賴食品業者投入，也需要檢驗單位積極配合；但也勢必加重主管機關查驗及監督銷毀等工作負荷。建議除補足食安相關人力外，亦應建立通報平台，並委託專業公正機構執行監毀等作業，以提升運作效率。