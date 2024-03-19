319槍擊案 能等到真相嗎

三一九槍擊案在當時震撼國人，也被視為是影響總統大選、陳呂當選關鍵原因。當時總統府秘書長邱義仁那抹神祕微笑，被許多人認為該案是自導自演。如今廿年過去了，前副總統呂秀蓮仍耿耿於懷要求真相，期盼新國會及準總統賴清德重啟調查。

然而即便重啟調查，會有結果或真相出來嗎？恐怕仍淪為信者恆信、不信者恆不信的結局。時間流逝，案情淡化，證據也已不可得，重啟調查困難重重，只是浪費司法資源。即便真相出爐，陳水扁還在乎嗎？扁當年連任後貪汙腐敗，卸任後被關六年，又交保就醫未特赦，如今仍是待罪之身，卻依然過著逍遙自在的生活。三一九槍擊案對他而言，恐怕已是「船過水無痕」了。

邇來國內選風惡劣，揭人隱私、挖人瘡疤不足取。期盼往後能有乾淨優質選風。三一九槍擊案真相如何？恐怕已無關痛癢了！