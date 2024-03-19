2顆子彈 打進民主政治胸膛裡

三一九槍擊案廿年未破，「受害人」之一的前副總統呂秀蓮再度發飆。她懷疑槍手不只一人，批評藍綠歷任總統都不聞不問，真相迄今仍未能釐清。呂秀蓮同時也向當年刑事警察局長侯友宜、協助調查的美國鑑識專家李昌鈺提問，質問前總統府秘書長邱義仁，為何在槍擊案後的記者會上露出一抹神祕的微笑？還質疑監察院長陳菊並未認真重辦槍擊案。

兩顆子彈堪稱台灣選舉發展史上最離奇的案件，離奇到連受害人呂秀蓮都不相信官方的「結案」報告。細查警方所謂結案報告和歷年媒體相關報導，就邏輯上而言，三一九槍擊案至少有下列諸多疑點和矛盾之處。

疑點一：刑事局研判，凶手站在路旁人群中開槍。當天阿扁遊街造勢，人潮洶湧且多是阿扁支持者，路邊人群中如何能開槍？

疑點二：阿扁和呂秀蓮在吉普車上，凶手若站在路邊第一排，眼睛平視位置應與吉普車駕駛等高，擊發子彈時不舉槍？舉槍能不被發現？凶手若不在第一排，而是擠在人群中開槍，如何舉槍射擊？

疑點三：第一發子彈擊中呂秀蓮膝蓋。按昨日聯合報登出的現場照片，陳水扁和呂秀蓮並肩站在後座，前有侍衛長，侍衛長前還有擋風玻璃，土製槍枝的子彈如何穿過擋風玻璃後，避開侍衛長，力道不卸，還能擊中呂秀蓮的膝蓋？台製土槍土彈竟然能像巡弋飛彈一般變換彈道和方向？

疑點四：第二發子彈擊中阿扁的鮪魚肚。第一發子彈發射後，吉普車繼續向前移動，人群中的凶手應無法迅速變換位置，只能站定位擊發第二顆子彈。從車速和前置量估算，如果開第一槍和第二槍的是同一凶手，那麼第二顆子彈如何能由阿扁的側面滑過肚皮？且子彈還掉落地面？無怪乎呂秀蓮懷疑凶手不只一人！

疑點五：凶手的目標究竟是呂秀蓮？還是陳水扁？政治暗殺，只聽過有誤中副車的，沒聽過一次要暗殺兩個目標的！如果目標是阿扁，何以第一槍不瞄準阿扁？如果目標是呂秀蓮，幹嘛還要開第二槍打阿扁？

疑點六：凶手的動機是什麼？那次選舉連宋勝利在望，沒有動機去攪自已的局。美國也無動機暗殺阿扁，真要暗殺，狙擊手手法不可能如此粗糙。呂秀蓮一度懷疑是北京幹的，若是北京，應該一擊中的，也不可能使用土槍。精神病患臨時起意？精神病患何來管道找支土槍犯案？臨時起意者，更不可能隨身攜帶土槍。

三一九案發廿年來，少有人相信真有兩顆子彈打進呂秀蓮的膝蓋和阿扁的鮪魚肚！更多的人相信：警方在台南金華街路邊找到的那兩顆子彈，打進了台灣民主政治的胸膛裡！