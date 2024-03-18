社安網補漏 而非獵巫

因為剴剴事件，社會安全網議題又轉瞬成為社會輿論焦點。

自二○一六年初小燈泡事件引發社會關注，政府也在社會期待下公布強化社會安全網第二期計畫（一一○—一一四年)，其訴求在把社會安全網的漏洞補起來，把過去安全網沒接住的人找出來。基本概念在於強化跨體系、跨專業與公私協力服務、並持續加強司法精神與醫療服務、持續拓展社福中心資源與保護服務、強化人力進用及專業久任，並補強社區精神衛生體系與社區支持服務。簡言之，是希冀透過法律面的補洞給予法源支持，在資源面則提供更厚實支持，導引民間力量與ＮＧＯ團體進入系統，公私合作健全社會安全網。

後續在社會期待下，小燈泡媽媽被列入時代力量不分區立委名單，並順勢當選。其訴求，即在立法補上社會安全網缺口。她就任當年即舉行「補不起的社安網2.0計畫 行政院莫一意孤行」記者會，質疑即將上路的第二期計畫，包括計畫缺乏溝通基礎、將壓力與責任轉嫁基層社工及心理衛生專業人力不足等。這些質疑固然皆有其理，但務實面如何解決仍未見清楚之對策。

如何補上社會安全網，茲提出淺見：

首先，確認家庭為建構社會之基礎。無論社福或教育構面，家庭照顧與教育的功能排序上仍應屬核心。確認此定位，方不至於有任何事件發生，皆無限上綱至外部照顧機構，也常造成相關從業專業者人心惶惶。

其次，落實鄰里社會安全網互助基礎。都市社會學強調都市個體獨立與冷漠，但鄰里長仍多能瞭解社區關係，定時尋訪等填報固然必要，但可從簡化尋訪表單降低基層負荷，落實表單抽查機制，則可回歸社區安全網建立確實性。

最後，以合作代替推諉卸責。近年來不管食安風暴抑或社會安全網議題，常發生地方與中央相互指責情事。說好的中央與地方是堅實的夥伴關係彷彿徒託空言。社會安全網絕無可能毫無漏洞，究責固然重要，但如何合作、協議，透過事件反饋補上漏洞更是必要。所謂的合作機制，不僅在中央與地方，也在政府、ＮＧＯ組織、家庭，甚至ＮＧＯ組織內部管理者與社工的合作關係。

事件發生後，社會方知社工人員負擔之重與所得不成比例。也才知道政府著實給予委外機構非常多資源。資訊揭露後，不應是不斷的獵巫，而應更努力再補上社會安全網缺口，讓其更完備。