漲電價引骨牌效應 應防哄抬

近日傳出政府即將調漲電價消息，產業用電大戶調漲十七％、民生用戶五百度漲七％，甚至可能出現每度八元電價，因此是否帶動民生物價上揚，引起輿論高度關注。

行政院長陳建仁表示，調整電價有審議機制，審議委員會工作小組已經展開相關討論，會在「穩定物價」及「供電充足」兩大方面加以調整，並強調此次調整不會影響物價，讓大小企業或一般家戶都負擔得起。

陳院長雖然公開信心喊話，但在企業用戶轉嫁增加電價生產成本作用下，仍有可能引起民生物價波動的骨牌效應，政府在調漲電價前應有萬全的穩定物價措施。

在自由經濟體制下，業者反應生產成本增加而個別決定調漲產品價格，本屬憲法第十五條保障的營業自由範疇，應無違法性可言。不過，企業若有集體哄抬產品價格行為，妨礙消費者民生需求的公共利益，憲法第廿三條允許以法律介入管制。

首先，商家若有哄抬商品價格意圖，捏造不實漲價訊息以擾亂市場交易秩序，即具備可罰違法性。例如，二○一八年發生衛生紙之亂，量販超市業者散布「衛生紙確定大漲三成，賣場業績急飆五倍」不實訊息，造成民眾搶購以達到促銷目的，構成公平法第廿五條足以影響交易秩序的欺罔違法行為。

其次，多數商家若是集體哄抬商品價格，可能構成公平法第十四條違法聯合行為，最高可處新台幣五千萬元罰鍰。如此聯合行為的處罰看似很重，但成立聯合行為必須掌握同業有共謀哄抬價格的「合意」事證，實務調查不易取得違法證據。

商家若是哄抬農產品價格，依據農產品市場交易法第三條、第六條及第卅五條等規定，只要認定有壟斷、操縱農畜產品價格行為，最高可處卅萬元罰鍰。雖然這卅萬元罰鍰，遠低於違法聯合行為的五千萬元罰鍰金額；不過，從執法實效的觀點來看，農業部不必查獲同業聯合行為的「合意」事證，即可即時認定違法哄抬價格，較能發揮嚇阻效果。

此外，哄抬價格還可能觸及犯罪行為，依據刑法第二五一條妨害農工商罪之規定，若係意圖抬高交易價格，無正當理由不應市銷售者，最高可處三年有期徒刑併科卅萬元罰金。

此次電價調漲，可能衝擊民生物價穩定，影響程度不容小覷。政府當局應管制產業鏈不當轉嫁成本價格之效應，防範商家哄抬物價，以兼顧充分供電及確保民生基本需求。