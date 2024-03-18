川拜對決 看演繹中的美利堅認同

隨著美國各州初選底定，今年十一月的總統大選，極大概率又是川普與拜登對決。這兩位老人面對的是一個怎麼樣的美國呢？

蘇聯解體以後，美國國內一度瀰漫著舉世獨強的喜悅與自信。資本主義市場經濟與美式民主，儼然成為放諸四海皆準的「普世價值」。福山的「歷史終結論」是那一個時代的代表。

九一一事件卻給了美國式自信一記當頭棒喝！接下來與伊斯蘭教國家阿富汗和伊拉克的戰爭，催化出了美國基層民眾的基督教民族主義情結。「文明衝突論」作者杭亭頓教授更以「重新認同美國是基督教國家，認同盎格魯清教徒價值觀，說英語，維持歐洲文化遺產，以及認同美國信念原則」的論述，為基督教民族主義提供了學術理論基礎。

此時，美國南方的白人福音教派以「我們信任上帝」（In God We Trust）為標誌，趁勢快速興起。福音教派主張：美國是屬於基督徒的，也是為基督徒的利益而存在，而選舉權必須以服從「選對的人」為原則。

私生活明顯違背基督宗教價值觀的川普，利用這股「同仇敵愾」的民氣，喊出了「讓美國再次偉大」的口號，獲得了白人福音教派中八成一的支持，贏得二○一六年大選而入主白宮。

二○二一年一月六日華盛頓國會山莊暴動前幾天，白人種族主義團體「耶利哥前進運動」（Jericho March）也聚眾祈禱，祈求上帝助力翻轉二千年的總統大選結果。

雖然，傳統的基督教會都反對將信徒族群操弄成選舉板塊，許多學術精英也強調政教分離才是美國的立國精神，認為宗教政治化對人權與民主都構成威脅，並將使美國走向伊朗式的政教合一體制。

但是根據華盛頓著名公共政策智庫布魯金斯學會的一項調查，基督教民族主義在當前的美國政治中已深入草根，氣勢不容小覷。選票為上的政治現實，促使愈来愈多的地方政客開始接受基督教民族主義者的標籤。

美國還是美國嗎？基督教文明能與十六億人口的伊斯蘭文明、十五億人口的印度文明及儒家思想並存共榮嗎？人類的歷史，其實是一部部落戰爭史，各立圖騰、各擁神明、各謀其利。杭亭頓的文明衝突論不幸說對了一件事：文明衝突，是歷史的必然！