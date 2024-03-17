當高官用算術計較執法

本月七日行政院通過交通違規記點相關修正條文。會後院長說修法為的是「確保行人安全」兼顧「駕駛人生計」，交通部長也說要讓「道安」和「民怨」找平衡點。解釋得很正面，卻很含糊。究竟如何得以折衷？執法強度要降低多少才叫作兼顧、平衡？看得出來，政府在用話術模糊這次修的是非，用算術計較執法的反彈！這是看待每年三千街頭亡魂，看守內閣的新立場嗎？

交通部說去年六月加強執法（含擴大記點）後單月交通死亡少了六十三人。但因為職業駕駛人和民代抱怨，十月起重調執法強度，十一月底取消部分違停的記點，結果死傷人數又再攀升。不得不再找平衡點。

記點制針對壞習慣的遏制，一如消費市場在降價外的優惠券（coupons），是有行為科學依據的。減少記點這類輔佐性壓力，就是降低處罰效果，就是放棄更精準的處罰工具。

報告院長：行人安全和駕駛生計並不是道路空間上競奪，要行政院來「裁示兼顧的分際」。交通違規就是對交通安全的侵犯，就是不對不當，沒有兼顧的需要，沒有分寸間的計算。

若是對交通違規降低罰度，是不是對違建認定也要放寬？對國家考試的作弊也需要容忍？這背後都有許多人的生計要兼顧啊！

長官算不出算術平衡，就換一招，用罰金界定微罪，創造出「微罪不加記點」舉世未聞的無邏輯政策。

各國罰款高低大致反映在地對交安或惡性違法的制裁力道。荷蘭對「占用身障車位」罰款遠高於「闖紅燈」，台灣卻相反。反映我們更在意肇事，對身障朋友的人權沒那麼重視。可見交通違規行為的禁罰十分複雜，罰款高低又因為輿論情緒，時有變動。挑一二○○元作為微罪門檻，一刀畫開，從此那十大交通違規不再結合記點制？實在太草率！

微罪違規就不記點在學理上沒依據，更可怕更可惡的是政府帶頭區分微罪和重罪！前者因為微小就少罰難罰，等於是公然鼓勵犯紀者的僥倖心態。這是對法律的輕賤，又在政策面承認因對象而執法有差異！等於是政府帶頭搖撼了法治的基礎！

微罪和記點既然沒有邏輯關係，區分微罪又被扣上不尊重法律大帽子，為什麼繼續做這件荒唐事呢？顯然，主事者還想在算術中找出路。民怨和官怨之下，要降低多少點數才找到平衡點？

近幾年交通罰單將近四十％都和停車有關，十大不記點項，只要含括違停，再加上其他違規，大約就超過了記點的半數，對平衡和兼顧有了善意註解。這就是高官的算術答案。

內閣改組在即，面對交通記點的用和退，不只是檢討個別部會的專業作為，更在省察整個政府維護法治，帶領國家邁向進步的決心。不然幹嘛要重選領導人啊？