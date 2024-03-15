我對當前國安與國防的經驗與沉思／國安要務 修復兩岸關係

一九六二年，八十二歲高齡的世界名將麥克阿瑟元帥，回到母校西點接受最高榮譽勛章後，發表了他一生中最後一次演講。在演講最後，他說：「我已近黃昏的年紀，腦海中經常回到西點，耳邊始終迴響著『責任、榮譽、國家』！」因為這三個簡單而清澈的深層呼喚伴隨他一生，讓他成為深受世界所尊敬的偉大軍人。

今年，我也邁入人生的八十大關，與年輕時相較，更能體會這三個意念對軍人的重要性。

我自退休後的廿二年裡深居簡出，從不上電視接受專訪，也不參加政治活動，總想安居在我所愛的台灣。然而眼見當前嚴峻的兩岸關係與國內亂象，基於一位老兵的責任感與愛國心，經過再三思考，把內心對國安及國防事務提出一點淺見，希望能產生拋磚引玉的效果，讓我所愛的國家能避災防禍，明天會更好。

應警覺美中台國防實力消長

先談台灣的國防建設，自二○○○年政府首次政黨輪替，民進黨政府居然在強敵當前下，把兵役制度逐次縮短役期，到了二○○八年總統大選前縮短至一年，國民黨在同年取得政權，雖然改採徵兵與募兵併用制，卻把徵兵役期於二○一三年縮短為四個月，並因洪仲丘案把軍法移到司法。這種為了討好年輕人爭取選票而傷害國軍戰力的作為，對一個長期在軍中從事作戰和訓練的我而言，是完全無法接受的。直到近期在美國的要求下，才又恢復徵兵一年的役期。切記一句話：「縱然居安也要思危！」請參考瑞士這個中立國，即便在承平之時是如何重視他們的國防建設。

其次是美國的國防，自一九九一年蘇聯解體冷戰結束，美國的軍事力量獨霸全球，二○○一年紐約發生九一一恐怖攻擊事件，這是自珍珠港被日軍奇襲後，美國本土首次遭到襲擊，造成數千人死亡；致使美國的國防政策有了重大調整，以國土安全跟全球反恐為重點。雖然美國的三軍戰力沒有突破性的進展，美國仍是當前世界軍事力量最強的國家。

再看中共，自一九九六年台海危機期間美軍兩艘航母戰鬥群進入台灣海峽，以及一九九九年中共駐南斯拉夫大使館遭美軍飛彈襲擊，致使大陸遭到莫大屈辱，從此全力發展國防，特別是在海軍、空軍跟火箭軍等方面，在雄厚經濟實力支援下，整體戰力快速成長，讓美國深感威脅。

這廿餘年來，美中台三方戰力的消長非常明顯，也造成兩個重大的影響，那就是「美國在台海的軍事優勢快速降低」和「兩岸戰力相差愈來愈大」。如此消長，相關領導者一定要有所警覺，運用智慧，以因應這殘酷的現實環境，誠如孫子所說：「知己知彼，百戰不殆。」

美國是關係中華民國安危最重要的友邦，因為台灣面對的是一個擁有強大軍事力量的中共。這點在我方心理建設上千萬不能掉以輕心—以韓戰為例，美國的情報單位及智庫沒有任何一個單位認為中共會參戰，因為中共剛取得政權，整個大陸百廢待舉，從實際狀況來研判確實如此。但美方錯估了毛澤東的決心，更在開戰後，嚴重低估了解放軍頑強的戰鬥意志，因輕敵導致最後付出了慘痛的代價而且寸土未得。從此認識到台澎在防衛大陸第一島鏈的重要性，而跟我國正式簽定《中美共同防禦條約》，此後對我國提供諸多協助；但美方也曾對我造成重大傷害，最顯著的是跟中共建交以抗俄，而跟我國斷交毀約撤軍。這印證邱吉爾一句名言：「這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」

兩岸分裂對立最符合美國利益

目前兩岸正處於分裂而又對立的情況，這種狀態最符合美國的國家利益，因為這正是台灣最需要美國幫助的時刻，也成為美國對抗中共最好的棋子；如果兩岸一旦和解，台灣對美國而言就失去對抗牽制中共的價值。美國更不希望看到因為台灣獨立而引發台海戰爭，因為美若參戰代價太大、風險太高，若不參戰則影響其國際聲譽，將使其進退兩難。從以上的論述中，我們怎能把國家安全寄託在美國？因此我們國家要用智慧跟勇氣來維護自己的國家利益，特別是國防建設。

兩岸關係跟外交關係孰輕孰重

前監察院長錢復先生於一九九一年在外交部長任內主張：「外交政策位階低於大陸政策」、「大陸政策之位階高於外交政策」，曾遭到部分人士的反對。

就我的觀察，錢復是站在中華民國安危與興衰的立場提出他的觀點，而反對人士則是站在台獨的立場，為了要抗中保台，才會認為外交關係比兩岸關係更重要，特別是跟美日之間的關係。彼此因立場不同而有相反的見解，這是可以理解的。但就國家利益而言，我們不論是對美日或中共之間的關係，都應妥善處理，只要任何一方處理不好，對我方都是一種損失或傷害。

就目前的狀況而言，我國跟美日之間的友誼相當穩定，而修復跟大陸之間嚴峻的關係，則為當務之急。誠如高希均教授所說：「沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣！」

國共跟民共間鬥爭的差異

一九二七年四月十二日，先總統蔣公因國共兩黨合作期間政治理念相差太大、矛盾太多，因此斷然清黨。隨即展開國共內戰，經過五次圍剿，中共逃至陝北，後因西安事變國共展開第二次合作抗日；不幸的是，抗日勝利後雙方談判失敗，再度爆發內戰。國民政府擁有絕對優勢的武力卻不幸敗北，被迫來台進入隔海對峙的狀態，迄今已逾七十年。

在兩岸分裂而又長期的對抗中，在經國先生主政之前，國共之間有相同之處，那就是雙方都在追求統一全中國，不同之處是互相爭奪領導權，也就是治權。

而民進黨自一九八六年成立以來，黨綱中明確表明其建黨的目的在於追求台灣獨立，這種主權之爭，中共一再強調是其國家核心利益中的核心，民共之間所爭取的就是台灣的主權，使兩岸關係變得更險惡更複雜。

不論統獨，台灣未來安危不僅關係這塊土地上兩千三百萬人民的福祉，也嚴重影響亞太情勢，這是國人應有的認知。（明日續）