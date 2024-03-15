陸對台關鍵字變化 有的放矢

自賴清德當選總統後，大陸連續兩次涉台論述及政策會議，因「政策關鍵語詞」變化，在兩岸政治氛圍極度對立及敵意螺旋攀升下，引發台灣社會高度爭論。對台工作會議未出現「兩岸一家親」，政府工作報告涉台部分未有「和平統一」，只提「祖國統一」，並將「台胞權益改成兩岸同胞權益」。這些政策語詞、隻字片語的變化，在政策文本有何弦外之音？隱藏不能說的秘密嗎？

目前有兩種觀點，一是大陸對台政策具有戰略自信、定力及主動權，具一致性、連貫性及可預測性，並未改變，反獨促統、融合和統皆是政策雙主軸；抑或是因當前兩岸敵對政治氛圍，刻意凸顯台灣陷入戰爭邊緣的風險提高？宣傳對台政策正由「和統」轉向「武統」機率大增。

賴清德當選後，大陸宣布與諾魯建交、片面宣布M503航路東移、金廈水域不存在禁限制水域、貿易壁壘調查成立後執行。顯然，大陸對台政策已漸轉向「硬的更硬、軟的不再軟」，單邊吸納及片面行動也愈來愈多。強化對台外交壓制、經濟反制及軍事威懾，引發各界疑慮不安，凸顯陸對台敵意激增、壓制性擴大。

中共中央對台工作會議重要講話及政府工作報告，分別欠缺「兩岸一家親」及「和平統一」；但基本政策主軸「反獨促統」、「融合和統」沒有改變。然正式會議及文件上卻有別以往，實有「項莊舞劍、意在沛公」及「敲山震虎」意涵，顯然這是「有的放矢」。

大陸對台政策雙主軸是「反獨促統」與「融合促統」，提出「反台獨」從「三個任何」到「六個任何」，擴大反獨範圍，界定台獨定義擴大化，包括文化台獨、柔性台獨及漸進式台獨。同時，加強對台獨的打擊，從反對、處置、遏制、挫敗加重到「粉碎」，不斷增加遏制台獨力度。

儘管「和平統一」、「兩岸一家親」未在政府報告及對台工作會議出現。然這未必代表大陸對台政策主軸產生斷裂或改變，除全國政協重申「和平統一」，習近平最後也說出「和平統一」，具一錘定音效果。兩岸敵意螺旋增加，陸對台論述些微變化，恰反映當下兩岸對立政治氛圍難解，政策工具運用必須謹慎。

檢視「反獨促統」發展歷程的統一戰線，從「鞏固反獨促統大勢」發展至「築牢反獨促統強大陣線」，擴大統一戰線聯盟力量。大陸極力構築「反獨促統」國際與國內統一戰線，在國際社會建構及鞏固「一中」體制，致台灣無法參與國際組織及雪崩式斷交潮。賴清德宣稱「蔡規賴隨」路線，但又說「務實台獨」、「台灣不是中國一部分」，恐誘發大陸對台更加無限上綱的壓制。

大陸致力在兩岸社會建立「反獨促統」統一戰線，已發布兩波台獨清單，此適足以產生寒蟬效應。在「融合漸統」方面，除了各項惠台措施，提出給予台胞、台生、台師及台幹在生活、學習、就業及創業之「同等待遇」，逐漸產生磁吸效應及示範效應，利於創造兩岸命運共同體意識。

賴清德新政府應運用智慧化解，而非一再沿用怒罵、叫囂、冷漠及反制性的互動模式，這將使台灣未蒙其利卻反受其害。