快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸對台關鍵字變化 有的放矢

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任（新北市）
賴清德當選後，大陸對台政策已漸轉向「硬的更硬、軟的不再軟」。強化對台外交壓制、經濟反制及軍事威懾，凸顯陸對台敵意激增、壓制性擴大。 路透
賴清德當選後，大陸對台政策已漸轉向「硬的更硬、軟的不再軟」。強化對台外交壓制、經濟反制及軍事威懾，凸顯陸對台敵意激增、壓制性擴大。 路透

賴清德當選總統後，大陸連續兩次涉台論述及政策會議，因「政策關鍵語詞」變化，在兩岸政治氛圍極度對立及敵意螺旋攀升下，引發台灣社會高度爭論。對台工作會議未出現「兩岸一家親」，政府工作報告涉台部分未有「和平統一」，只提「祖國統一」，並將「台胞權益改成兩岸同胞權益」。這些政策語詞、隻字片語的變化，在政策文本有何弦外之音？隱藏不能說的秘密嗎？

目前有兩種觀點，一是大陸對台政策具有戰略自信、定力及主動權，具一致性、連貫性及可預測性，並未改變，反獨促統、融合和統皆是政策雙主軸；抑或是因當前兩岸敵對政治氛圍，刻意凸顯台灣陷入戰爭邊緣的風險提高？宣傳對台政策正由「和統」轉向「武統」機率大增。

賴清德當選後，大陸宣布與諾魯建交、片面宣布M503航路東移、金廈水域不存在禁限制水域、貿易壁壘調查成立後執行。顯然，大陸對台政策已漸轉向「硬的更硬、軟的不再軟」，單邊吸納及片面行動也愈來愈多。強化對台外交壓制、經濟反制及軍事威懾，引發各界疑慮不安，凸顯陸對台敵意激增、壓制性擴大。

中共中央對台工作會議重要講話及政府工作報告，分別欠缺「兩岸一家親」及「和平統一」；但基本政策主軸「反獨促統」、「融合和統」沒有改變。然正式會議及文件上卻有別以往，實有「項莊舞劍、意在沛公」及「敲山震虎」意涵，顯然這是「有的放矢」。

大陸對台政策雙主軸是「反獨促統」與「融合促統」，提出「反台獨」從「三個任何」到「六個任何」，擴大反獨範圍，界定台獨定義擴大化，包括文化台獨、柔性台獨及漸進式台獨。同時，加強對台獨的打擊，從反對、處置、遏制、挫敗加重到「粉碎」，不斷增加遏制台獨力度。

儘管「和平統一」、「兩岸一家親」未在政府報告及對台工作會議出現。然這未必代表大陸對台政策主軸產生斷裂或改變，除全國政協重申「和平統一」，習近平最後也說出「和平統一」，具一錘定音效果。兩岸敵意螺旋增加，陸對台論述些微變化，恰反映當下兩岸對立政治氛圍難解，政策工具運用必須謹慎。

檢視「反獨促統」發展歷程的統一戰線，從「鞏固反獨促統大勢」發展至「築牢反獨促統強大陣線」，擴大統一戰線聯盟力量。大陸極力構築「反獨促統」國際與國內統一戰線，在國際社會建構及鞏固「一中」體制，致台灣無法參與國際組織及雪崩式斷交潮。賴清德宣稱「蔡規賴隨」路線，但又說「務實台獨」、「台灣不是中國一部分」，恐誘發大陸對台更加無限上綱的壓制。

大陸致力在兩岸社會建立「反獨促統」統一戰線，已發布兩波台獨清單，此適足以產生寒蟬效應。在「融合漸統」方面，除了各項惠台措施，提出給予台胞、台生、台師及台幹在生活、學習、就業及創業之「同等待遇」，逐漸產生磁吸效應及示範效應，利於創造兩岸命運共同體意識。

賴清德新政府應運用智慧化解，而非一再沿用怒罵、叫囂、冷漠及反制性的互動模式，這將使台灣未蒙其利卻反受其害。

M503 台獨 習近平 諾魯 賴清德

延伸閱讀

虐童致死案引公憤 藍委：衛福部未依規定開檢討會議

民進黨南市黨部主委遇襲時機敏感 潘新傳：盼外界莫做臆測

郭子乾生日賴清德送祝福 盼讓台灣影視在國際發光

梅花評論：無新人豈有新政 無新政豈能脫困

相關新聞

社福職能過度委外 國家空洞化

一九九○年代後，政府推動「精簡政府人員」和「整合民間資源」政策，將契約委外作為社會服務民營化的主要手段之一。而一九九九年...

陸對台關鍵字變化 有的放矢

自賴清德當選總統後，大陸連續兩次涉台論述及政策會議，因「政策關鍵語詞」變化，在兩岸政治氛圍極度對立及敵意螺旋攀升下，引發...

我對當前國安與國防的經驗與沉思／國安要務 修復兩岸關係

一九六二年，八十二歲高齡的世界名將麥克阿瑟元帥，回到母校西點接受最高榮譽勛章後，發表了他一生中最後一次演講。在演講最後，...

輕賤社工專業 社安無解

「社會工作」是處理社會問題的專業，有多少類型的社會問題，社工專業就會發展與培養出對應的社會工作人員，來回應社會工作專業人...

虐童致死 立院應修法嚴懲

近日狠心保母虐幼童致死案，我不禁質疑，刑法第二八六條關於凌虐兒少致傷害之刑罰，卻跟普通傷害罪相差無幾，還有機會緩刑或易科...

上銬入鏡 不符合比例原則

發生個案被虐這種事，無論有無過失責任，最難過的一定是承辦社工。社福機構社工待遇不高，要承擔的除了個案本身的風險外，還要負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。