基礎考題不見了…素養大旗下 犧牲數學鑑別度

一一三年大學學測數學Ａ登場，中間偏難，大多數題目題幹龐大、問題迂迴、數據多、跨領域提及地理及理化，考圖形卻沒有圖形可看，必須觀念清晰、整合強、公式熟練才能拿高分。成績高分或低分，修煉在自己，但是過去兩年的成績合理嗎？

一一一年大學學測數學Ａ有六成成績在六級分以下（含），原始分數為悲慘的廿七分至卅三分之間。對比國文科、英文科、社會科與自然科則分別不到八％、約卅五％、不到八％、約廿一％的高中生成績在六級分以下（含）。

一一一年大學學測數學Ａ難爆了，一一二年數學Ａ的題目「寬容」一點點，但是仍約有五成六的高中生成績在七級分以下（含），原始分數提高一點，變成卅八分至四十四分之間。

很多學生嚷嚷著數學Ａ有念跟沒念一樣，素養大旗高舉的當下，單純數學知識點的題目根本不考，每一題的文字量總是令人「驚奇連連」，考數學還是考國文？總是困惑著學生與老師。

南韓總統尹錫悅認為南韓大學修學能力考試（相當於台灣學測）愈來愈難，甚至出現「殺手考題」，但是南韓的數學考題真的沒有多難，可以有效區分出不同程度學生的數學「能力」。

台灣的大學學測數學Ａ有約六成學生成績在六或七級分以下，僅一成的學生成績在十一級分至十五級分，這樣的考題才是真正的「殺手考題」。

六成以上的高中生原始分數只拿到慘澹的三、四十分。中上、中等、中下程度學生的成績糊成一大塊，考題失去應有的鑑別度，更讓這些學生長大後都認為自己的數學很差。

幫中等程度以下的孩子說點心聲。「素養」雖重要，雖然「解題應用」、「分析評鑑」這類轉很多彎的題目很漂亮，可是很多努力念書但程度中等的學生，其實需要一些基礎題來回應他們的付出，也才不會出現全盤放棄數學的遺憾現象。