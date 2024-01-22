聽新聞
test
0:00 / 0:00

基礎考題不見了…素養大旗下 犧牲數學鑑別度

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）

一一三年大學學測數學Ａ登場，中間偏難，大多數題目題幹龐大、問題迂迴、數據多、跨領域提及地理及理化，考圖形卻沒有圖形可看，必須觀念清晰、整合強、公式熟練才能拿高分。成績高分或低分，修煉在自己，但是過去兩年的成績合理嗎？

一一一年大學學測數學Ａ有六成成績在六級分以下（含），原始分數為悲慘的廿七分至卅三分之間。對比國文科、英文科、社會科與自然科則分別不到八％、約卅五％、不到八％、約廿一％的高中生成績在六級分以下（含）。

一一一年大學學測數學Ａ難爆了，一一二年數學Ａ的題目「寬容」一點點，但是仍約有五成六的高中生成績在七級分以下（含），原始分數提高一點，變成卅八分至四十四分之間。

很多學生嚷嚷著數學Ａ有念跟沒念一樣，素養大旗高舉的當下，單純數學知識點的題目根本不考，每一題的文字量總是令人「驚奇連連」，考數學還是考國文？總是困惑著學生與老師。

南韓總統尹錫悅認為南韓大學修學能力考試（相當於台灣學測）愈來愈難，甚至出現「殺手考題」，但是南韓的數學考題真的沒有多難，可以有效區分出不同程度學生的數學「能力」。

台灣的大學學測數學Ａ有約六成學生成績在六或七級分以下，僅一成的學生成績在十一級分至十五級分，這樣的考題才是真正的「殺手考題」。

六成以上的高中生原始分數只拿到慘澹的三、四十分。中上、中等、中下程度學生的成績糊成一大塊，考題失去應有的鑑別度，更讓這些學生長大後都認為自己的數學很差。

幫中等程度以下的孩子說點心聲。「素養」雖重要，雖然「解題應用」、「分析評鑑」這類轉很多彎的題目很漂亮，可是很多努力念書但程度中等的學生，其實需要一些基礎題來回應他們的付出，也才不會出現全盤放棄數學的遺憾現象。

數學 考題 學測

延伸閱讀

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113年大學學測國文科 試題與解答

雲南高一數學女英才 保送清華大學「本碩博連讀」

113學測數學A／左營高中結束鈴提早1分鐘敲響 大考中心：還在釐清各樣態

相關新聞

大屋頂下／拜登不支持台灣獨立 賴清德要顧好護位神山

賴清德在當選之夜的國際記者會中有兩段簡短談話論及國家認同與兩岸關係。

科技．人文聯合講座／台灣是屋頂上的提琴手

學生曾問我一個問題：「美國何時支持台灣獨立？」我簡單分析，獲得學生極為熱烈的回饋。我的分析完全基於歷史事實，不牽涉任何政...

好的素養題 引導活用知識

今年學測自然科試題凸顯閱讀與理解能力的重要，也呼應課綱深化科學教育與培養科學素養的目標。跨科命題不易，今年的混合題及非選...

不偏重文法概念…考閱讀歸納 為大學英文準備

昨天把今年學測英文選擇題做了一遍，無論是詞彙題、綜合測驗、篇章結構、文意選填、閱讀測驗或混合題，都考驗學生的英文閱讀速度...

基礎考題不見了…素養大旗下 犧牲數學鑑別度

一一三年大學學測數學Ａ登場，中間偏難，大多數題目題幹龐大、問題迂迴、數據多、跨領域提及地理及理化，考圖形卻沒有圖形可看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。